L'Italia è tornata ad allenarsi a Roma: Mancini mette nel mirino la Turchia di Montella

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Belgio (2-0) , nella prima giornata del Gruppo A1 della Nations League , l' Italia del ct Roberto Mancini ha ripreso ad allenarsi al Cpo Giulio Onesti di Roma . Lavoro sul campo per chi non ha giocato ieri sera. I calciatori che hanno preso parte al match contro i Diavoli Rossi hanno, invece, effettuato una seduta di scarico e piscina.

Nations League, Turchia-Italia può essere già decisiva

Nessun dramma, ma assoluta concentrazione in vista della trasferta di lunedì prossimo, 28 settembre, contro la Turchia (calcio d'inizio alle 20:45), che al debutto ha perso 1-0 in casa contro la Francia (gol decisivo e infortunio per Mbappé). L'obiettivo è centrare un riscatto immediato. Il match contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella potrebbe rivelarsi già decisivo per non retrocedere nella Lega B di Nations League. Alla Nazionale sarà supportata anche del presidente federale, Giovanni Malagò, che raggiungerà la squadra direttamente a Bursa.

Oltre 6 milioni di telespettatori per Italia-Belgio

Intanto, arrivano i dati dell'auditel: oltre sei milioni e trecentomila telespettatori (6.337.000) hanno seguito Italia-Belgio. La partita è stata trasmessa in diretta su Rai 1 e ha fatto registrare il 34,2% di share, risultando il programma più visto della prima serata di ieri. La prima rete Rai trasmetterà anche i prossimi tre incontri dell'Italia nel girone di Nations League.

Nations League, risultati e calendario completo dell'Italia

Risultati e calendario completo dell'Italia nel Gruppo A1 della Uefa Nations League.