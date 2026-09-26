L'Italia è tornata ad allenarsi a Roma: Mancini mette nel mirino la Turchia di Montella
Dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Belgio (2-0), nella prima giornata del Gruppo A1 della Nations League, l'Italia del ct Roberto Mancini ha ripreso ad allenarsi al Cpo Giulio Onesti di Roma. Lavoro sul campo per chi non ha giocato ieri sera. I calciatori che hanno preso parte al match contro i Diavoli Rossi hanno, invece, effettuato una seduta di scarico e piscina.
Nations League, Turchia-Italia può essere già decisiva
Nessun dramma, ma assoluta concentrazione in vista della trasferta di lunedì prossimo, 28 settembre, contro la Turchia (calcio d'inizio alle 20:45), che al debutto ha perso 1-0 in casa contro la Francia (gol decisivo e infortunio per Mbappé). L'obiettivo è centrare un riscatto immediato. Il match contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella potrebbe rivelarsi già decisivo per non retrocedere nella Lega B di Nations League. Alla Nazionale sarà supportata anche del presidente federale, Giovanni Malagò, che raggiungerà la squadra direttamente a Bursa.
Oltre 6 milioni di telespettatori per Italia-Belgio
Intanto, arrivano i dati dell'auditel: oltre sei milioni e trecentomila telespettatori (6.337.000) hanno seguito Italia-Belgio. La partita è stata trasmessa in diretta su Rai 1 e ha fatto registrare il 34,2% di share, risultando il programma più visto della prima serata di ieri. La prima rete Rai trasmetterà anche i prossimi tre incontri dell'Italia nel girone di Nations League.
Nations League, risultati e calendario completo dell'Italia
Risultati e calendario completo dell'Italia nel Gruppo A1 della Uefa Nations League.
- 5 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio 0-2 - Stadio Olimpico, Roma.
- 28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa.
- 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis.
- 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna.
- 12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milano.
- 15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles.
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