Giù le mani da Romano, l'Italia non è affondata per colpa sua
Alessandro Romano ha vent'anni, compiuti il 17 giugno scorso. Calciatore italiano con cittadinanza svizzera, al bivio fra rossocrociati e azzurri, ha scelto i secondi e, già per questo, deve essere ringraziato. Prima dell'esordio contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari aveva alle spalle 2 presenze in A con la Roma, 19 presenze nello Spezia in B, 5 partite e 1 gol in A con il Cagliari alle quali aggiungere le due gare di Coppa Italia disputate con gli stessi rossoblù. Nelle cui file ha talmente brillato in questo inizio di stagione da meritare la chiamata di Mancini, a furor di popolo e di critica. Il ct l'ha lanciato nella mischia: da un suo errore è nato il gran gol di Godts e ha nettamente perso il confronto con lo scatenato De Bruyne, un gigante del calcio mondiale (125 presenze e 38 gol per il Belgio; 678 partite e 161 reti fra Genk, Werder Brema, Chelsea, Wolfsburg, City e Napoli; 25 trofei in bacheca). Mancini l'ha sostituito con Frattesi dopo 65 minuti, però se l'Italia bolsa e abborracciata si è ritrovata nell'inferno dei Diavoli Rossi, la colpa non è stata certo di Romano.
Critiche superficiali e ingenerose
Questi non ha meritato le troppe critiche, superficiali e ingenerose, piovutegli addosso soprattutto dai ct un tanto al chilo, i quali dimostrano quanto sia vera l'affermazione di Bill Watterson, celebre fumettista americano: la prova che nell’universo esistano altre forme di vita intelligente è che non li abbiano ancora contattati. In Nazionale, il centrocampista merita la stessa fiducia che Pisacane gli sta dando nel Cagliari: ha talento, tecnica, energie tali da prospettare alquanto brillante il suo futuro. Si cresce anche facendo tesoro delle esperienze negative e Romano crescerà. Eccome.
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