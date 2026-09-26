Zaniolo non ce la fa: lascia il ritiro dell'Italia, non sarà a disposizione di Mancini

Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale e fa rientro all' Udinese . Il calciatore classe 1999 non ha recuperato dall'infortunio muscolare e articolare accusato nei giorni scorsi e non sarà quindi a disposizione per i prossimi impegni dell' Italia . Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni dallo staff medico del club.

Italia, niente da fare per Zaniolo: lascia il ritiro della Nazionale

Zaniolo non era stato nemmeno convocato per la prima partita di Nations League poi persa contro il Belgio e di conseguenza salterà anche i prossimi tre impegni degli Azzurri durante questa sosta, ovvero la sfida contro la Turchia (28 settembre), quella contro la Francia (2 ottobre) e il ritorno ancora contro i turchi del ct Montella (5 ottobre).

L'avvio di stagione di Zaniolo

Zaniolo non ha cominciato al meglio la stagione con l'Udinese a causa di un problema fisico: dopo la prima giornata contro il Como, infatti, ha accusato uno stiramento alla coscia che gli fatto saltare la seconda, la terza e la quarta giornata di Serie A. L'ex Roma è tornato solo al quinto torno contro il Cagliari, giocando però solo il primo tempo.