Zaniolo non ce la fa: lascia il ritiro dell'Italia, non sarà a disposizione di Mancini
Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale e fa rientro all'Udinese. Il calciatore classe 1999 non ha recuperato dall'infortunio muscolare e articolare accusato nei giorni scorsi e non sarà quindi a disposizione per i prossimi impegni dell'Italia. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni dallo staff medico del club.
Italia, niente da fare per Zaniolo: lascia il ritiro della Nazionale
Zaniolo non era stato nemmeno convocato per la prima partita di Nations League poi persa contro il Belgio e di conseguenza salterà anche i prossimi tre impegni degli Azzurri durante questa sosta, ovvero la sfida contro la Turchia (28 settembre), quella contro la Francia (2 ottobre) e il ritorno ancora contro i turchi del ct Montella (5 ottobre).
L'avvio di stagione di Zaniolo
Zaniolo non ha cominciato al meglio la stagione con l'Udinese a causa di un problema fisico: dopo la prima giornata contro il Como, infatti, ha accusato uno stiramento alla coscia che gli fatto saltare la seconda, la terza e la quarta giornata di Serie A. L'ex Roma è tornato solo al quinto torno contro il Cagliari, giocando però solo il primo tempo.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS