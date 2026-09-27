Lasciate crescere Romano: Mancini lo vede regista e continuerà a proteggerlo

ROMA - Ti danno le chiavi dell’Italia, sotterrata da tre Mondiali di fila bucati. È il debutto all’Olimpico, che poteva essere il tuo stadio se tre mesi fa la Roma non ti avesse ceduto per ragioni di plusvalenze e forse scarsa convinzione di Gasperini. Ti ronza intorno un asso come De Bruyne e il Belgio, con il supporto di un altro centrocampista di livello internazionale come Tielemans, ti sta palleggiando in faccia da mezz’ora. Ti trovi dentro una squadra nuova, totalmente in costruzione, per la prima volta, senza vera preparazione. Accanto non ci sono senatori in grado di rassicurarti. Tonali viaggia ai minimi, forse condizionato dalla crisi del Tottenham. Anche Barella non va tanto forte. Fai un errore e l’Italia va sotto, anche perché dietro nessuno ci mette una pezza, anzi. No, non poteva essere la serata più comoda e favorevole per l’esordio di Alessandro Romano. Non è andata benissimo, ma piano con i giudizi e con le bocciature. Solo per l’età, la famiglia italiana e la scelta di cuore appena compiuta di mollare la Svizzera, accettando la proposta partita dal Club Italia poco più di un mese fa, meriterebbe di essere applaudito. E solo per la condizione (precaria, per non dire catastrofica) della nostra Nazionale si è trovato titolare al debutto. Papà Umberto, origini napoletane, e mamma Chiara, pugliese di Lecce, nascosti in tribuna Monte Mario, lo hanno coccolato dopo la serata più emozionante e delicata della sua carriera agli albori.