Mancini vuole un’altra Italia: cosa ha chiesto agli azzurri

Perché, poi, alla fine, è stata anche una questione di coraggio. Al di là delle questioni tattiche, degli errori nei primi 35 minuti che hanno permesso al Belgio di sovrastarci. Alla nuova prima Italia di Mancini è mancata l’intraprendenza, l’audacia, la personalità e il carattere di diversi interpreti per provare a anestetizzare i Diavoli Rossi. Mancini aveva chiesto ai suoi anche questo: avere la forza di andare avanti, di restare alti, di non arretrare ma, appunto, avere il coraggio di affrontare la squadra di Van Bommel alla pari. Cosa che è riuscita a sprazzi nella ripresa, anche per un rivisto assetto tattico, mentre nel primo tempo non siamo riusciti ad avere quell’atteggiamento. Che alla fine è risultato fatale. Ieri pomeriggio il ct e il suo staff si sono incollati davanti al video, hanno visto, rivisto e vivisezionato la partita contro il Diavoli Rossi. Un’analisi profonda, troppe distanze fra i reparti e i giocatori, troppi spazi concessi. La riprova è stata nei venticinque minuti della ripresa, prima dello 0-2 che ha chiuso i giochi : squadra più corta, diverso atteggiamento mentale, maggiore aggressività. Da questo, oggi, ripartirà, studiando la Turchia.

Mancini e i richiami a Kean

L’emblema - ma è solo un esempio, non si cercano le colpe dei singoli - sono i continui richiami a Moise Kean. Durante tutto il primo tempo e fino a quando è rimasto in campo Pio Esposito, Mancini gli ha chiesto di rimanere alto, di avere il coraggio di attaccare il Belgio il più vicino possibile all’area di Lammens. Non sono una mossa tattica, ma proprio un atteggiamento per provare a fare male agli avversari, una precisa dichiarazione d’intenti. Si è sgolato in panchina, il Mancio, quando invece l’attaccante del Como, sicuramente non a suo agio in quella posizione, arretrando e venendo a cercare zolle più “sicure”, mentre il coraggio sta proprio nell’accettare di toccare magari meno palloni, ma di maggiore qualità e più vicini alla porta avversaria. Una lacuna evidente anche nel resto della squadra, sembrata a volte intimidita, impaurita. La linea difensiva, priva dello squalificato Bastoni e affidata alla coppia Coppola-Mancini, ha faticato a tenere, finendo infilata sotto la pressione fisica del Belgio. Mancini chiederà alla squadra di cambiare atteggiamento. Perché è li che l’Italia si è persa: nella paura di osare. La squadra è sembrata ostaggio dei propri traumi recenti, da Zenica in poi. Ma i fantasmi, i tre Mondiali falliti, appartengono al passato. La ricostruzione passa da altro. Bisogna fare tabula rasa, anche a livello mentale.

Domani c'è Turchia-Italia

Domani sera all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, Mancini chiederà di mettere in pratica quello che aveva chiesto contro il Belgio. L’audacia di spingersi oltre, fin quasi a respirare addosso ai difensori avversari, la personalità di palleggiare senza timori, centrati sul proprio essere, quel furore agonistico che era prerogativa dell’Italia che vinceva e faceva innamorare. Il passato non si cambia, ma il futuro della maglia azzurra si scrive a partire da lunedì. Con coraggio, senza più paura di osare.