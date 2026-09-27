Italia, Mancini lascia a Coverciano 10 giocatori: ecco chi non partirà per la Turchia

Italia, Mancini "lascia" a Coverciano 10 giocatori

Dei 33 giocatori convocati, 10 resteranno infatti a Coverciano per proseguire la preparazione in vista delle successive sfide contro la Francia, a Parigi, e nuovamente contro la Turchia, questa volta a Bologna. Una scelta legata soprattutto alla volontà di evitare a una parte della rosa il trasferimento in Turchia e il conseguente viaggio.

Italia, i 10 giocatori che non partiranno per la Turchia

A disposizione dei dieci Azzurri rimasti al Centro Tecnico Federale ci sarà una parte dello staff tecnico, performance e medico-fisioterapico. Il gruppo sarà composto da Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma. A seguirli saranno Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi, insieme al personale medico e fisioterapico.