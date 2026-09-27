Italia, Mancini lascia a Coverciano 10 giocatori: ecco chi non partirà per la Turchia
La Nazionale italiana è pronta a partire alla volta di Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo match del girone di Nations League. Per gestire al meglio le energie in vista dei prossimi impegni, il commissario tecnico Roberto Mancini ha però deciso di non portare con sé l'intero gruppo.
Italia, Mancini "lascia" a Coverciano 10 giocatori
Dei 33 giocatori convocati, 10 resteranno infatti a Coverciano per proseguire la preparazione in vista delle successive sfide contro la Francia, a Parigi, e nuovamente contro la Turchia, questa volta a Bologna. Una scelta legata soprattutto alla volontà di evitare a una parte della rosa il trasferimento in Turchia e il conseguente viaggio.
Italia, i 10 giocatori che non partiranno per la Turchia
A disposizione dei dieci Azzurri rimasti al Centro Tecnico Federale ci sarà una parte dello staff tecnico, performance e medico-fisioterapico. Il gruppo sarà composto da Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma. A seguirli saranno Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi, insieme al personale medico e fisioterapico.
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