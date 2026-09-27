Mancini sereno dopo il ko con il Belgio: "Le critiche non mi toccano, non serve questa agitazione"

Mancini: "Nessuna pressione"

Prima di intervenire in sala stampa, il ct azzurro si presta ai microfoni della Rai e di Sky, mostrando la stessa serenità del dopo partita con il Belgio: "Non c'è nessuna pressione, è solo una partita di calcio. Cercheremo di far bene e di vincere. Mancanza di fiducia nei nostri confronti? C'era anche prima di vincere l'Europeo. Bisogna solo lavorare, pian piano inseriremo dei giovani, ci vuole un po' più di calma e tranquillità. Poi perdere non piace a nessuno. D'altro canto però se parliamo del Belgio, parliamo di una squadra che ai Mondiali è uscita all'ultimo secondo con la Spagna, è una squadra molto forte che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, ma noi dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte nel secondo tempo".

Le critiche a Romano: "Non mi toccano"

Tra le scelte più criticate dopo il ko di Roma, la scelta di lanciare titolare in cabina di regia Romano: "Dobbiamo rimanere tranquilli - ribadisce Mancini - e non così agitati come sta accadendo. Il Belgio ci ha messo in difficoltà ma abbiamo reagito bene, poi il calcio dipende dagli episodi. Cambieremo qualcosa contro la Turchia e abbiamo la possibilità di rifarci. Critiche su Romano? A me non mi toccano visto che conosco. Lui ha fatto un a buona partita ma gli errori capitano a tutti, anche a giocatori più esperti".