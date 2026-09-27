Mancini sereno dopo il ko con il Belgio: "Le critiche non mi toccano, non serve questa agitazione"
Parola d'ordine voltare pagina. L'Italia di Roberto Mancini si è leccata le ferite dopo il deludente debutto con il Belgio ed è pronta ad una nuova ripartenza, da Bursa, in casa della Turchia di Vincenzo Montella, anch'essa reduce da un ko all'esordio, contro la nuova Francia di Zidane. Le parole alla vigilia del ct in conferenza stampa, prima della rifinitura degli Azzurri.
Mancini: "Nessuna pressione"
Prima di intervenire in sala stampa, il ct azzurro si presta ai microfoni della Rai e di Sky, mostrando la stessa serenità del dopo partita con il Belgio: "Non c'è nessuna pressione, è solo una partita di calcio. Cercheremo di far bene e di vincere. Mancanza di fiducia nei nostri confronti? C'era anche prima di vincere l'Europeo. Bisogna solo lavorare, pian piano inseriremo dei giovani, ci vuole un po' più di calma e tranquillità. Poi perdere non piace a nessuno. D'altro canto però se parliamo del Belgio, parliamo di una squadra che ai Mondiali è uscita all'ultimo secondo con la Spagna, è una squadra molto forte che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, ma noi dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte nel secondo tempo".
Le critiche a Romano: "Non mi toccano"
Tra le scelte più criticate dopo il ko di Roma, la scelta di lanciare titolare in cabina di regia Romano: "Dobbiamo rimanere tranquilli - ribadisce Mancini - e non così agitati come sta accadendo. Il Belgio ci ha messo in difficoltà ma abbiamo reagito bene, poi il calcio dipende dagli episodi. Cambieremo qualcosa contro la Turchia e abbiamo la possibilità di rifarci. Critiche su Romano? A me non mi toccano visto che conosco. Lui ha fatto un a buona partita ma gli errori capitano a tutti, anche a giocatori più esperti".
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