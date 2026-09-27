Yamal come Chiesa a Wembley: il paragone sull'esultanza infiamma i social

La stella della Spagna ha sbloccato la partita contro l'Inghilterra ed ha fatto subito tornare alla mente la semifinale di Euro 2021
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2 min

Pubblicato il 27.09.2026, 18:52 (Aggiornato il 27.09.2026, 19:03)

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La Spagna è infermabile. Dopo aver alzato al seconda Coppa del Mondo della sua storia nella scorsa estate, la squadra di De La Fuente continua a macinare vittorie. Nell'esordio in Nations League, le Furie Rosse hanno vinto a Wembley contro l'Inghilterra per 3-2. A sbloccare a partita è stato il solito Lamine Yamal, sfruttando la leggerezza difensiva di Konsa: apre il mancino, palo e gol, tutto troppo semplice per lui. Dopo la rete, va a correre vicino alla bandierina, scivola sulle ginocchia e apre le braccia in maniera "teatrale". Un'esultanza che a tanti, soprattutto tra gli italiani, ha riportato alla mente un momento e un giocatore ben preciso.

 

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Yamal e quell'esultanza "alla Chiesa" a Wembley

La stessa esultanza, o per lo meno molto simile, la fece Federico Chiesa cinque anni prima nello stesso stadio, proprio contro la Spagna. L'episodio ovviamente risale alla semifinale di Euro 2021 tra Italia e Spagna con l'allora esterno della Juventus che segnò un gol magnifico per sbloccare la partita e fece la stessa esultanza che Yamal ha riproposto nella sfida di Nations League: scivolata sulle ginocchia verso la bandierina, apertura delle braccia e poi l'abbraccio con i compagni.

 

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Lo spagnolo non ha confermato se effettivamente l'esultanza sia stato un omaggio a Chiesa, ma sui social, specialmente su TikTok, la similitudine è stata subito evidenziata. Tanti gli edit che hanno paragonato le due esultanze con canzoni strappalacrime in sottofondo ricordando quella cavalcata immensa della Nazionale italiana.

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