Yamal come Chiesa a Wembley: il paragone sull'esultanza infiamma i social

La Spagna è infermabile. Dopo aver alzato al seconda Coppa del Mondo della sua storia nella scorsa estate, la squadra di De La Fuente continua a macinare vittorie. Nell'esordio in Nations League, le Furie Rosse hanno vinto a Wembley contro l'Inghilterra per 3-2 . A sbloccare a partita è stato il solito Lamine Yamal , sfruttando la leggerezza difensiva di Konsa: apre il mancino, palo e gol, tutto troppo semplice per lui. Dopo la rete, va a correre vicino alla bandierina, scivola sulle ginocchia e apre le braccia in maniera "teatrale". Un'esultanza che a tanti, soprattutto tra gli italiani, ha riportato alla mente un momento e un giocatore ben preciso.

Yamal e quell'esultanza "alla Chiesa" a Wembley

La stessa esultanza, o per lo meno molto simile, la fece Federico Chiesa cinque anni prima nello stesso stadio, proprio contro la Spagna. L'episodio ovviamente risale alla semifinale di Euro 2021 tra Italia e Spagna con l'allora esterno della Juventus che segnò un gol magnifico per sbloccare la partita e fece la stessa esultanza che Yamal ha riproposto nella sfida di Nations League: scivolata sulle ginocchia verso la bandierina, apertura delle braccia e poi l'abbraccio con i compagni.

Lo spagnolo non ha confermato se effettivamente l'esultanza sia stato un omaggio a Chiesa, ma sui social, specialmente su TikTok, la similitudine è stata subito evidenziata. Tanti gli edit che hanno paragonato le due esultanze con canzoni strappalacrime in sottofondo ricordando quella cavalcata immensa della Nazionale italiana.