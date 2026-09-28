Italia con i due Esposito in attacco: Mancini ha deciso

BURSA (Turchia) - Roberto Mancini ha scelto il tridente di attacco che metterà in campo nella sua Italia stasera contro la Turchia, in trasferta, nella seconda gara della Nations League 2026-27. Dopo il ko con il Belgio di venerdì scorso a Roma, il commissario tecnico della nazionale ha deciso di cambiare qualcosa davanti: all'Olimpico c'erano Kean e Cambiaghi a supporto di Pio Esposito che invece, contro la nazionale di Montella, sarà spalleggiato da altri due partner.

Il tridente azzurro contro la Turchia

Mancini confermerà Pio Esposito, mentre a destra ci sarà Raspadori e a sinistra sarà in campo Sebastiano Esposito, fratello di Pio, che nelle ultime ore ha battuto la concorrenza di Cambiaghi. L'attaccante del Bologna inizialmente sembrava destinato alla conferma nonostante la sconfitta per 2-0 contro De Bruyne e compagni. Per Sebastiano Esposito, quest'anno al Sassuolo, sarà il debutto assoluto nella nazionale A, subito da titolare, dopo aver fatto tutta la trafila con gli azzurrini, dalla Under 16 alla Under 21. Il 24enne attaccante degli emiliani peraltro vivrà l'emozione dell'esordio accanto al fratello Pio.