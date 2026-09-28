Dove vedere Turchia-Italia in tv? Rai o Sky, orario

Dopo la sconfitta alla prima uscita contro il Belgio, l' Italia sfida in trasferta la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda giornata di Nations League . E Roberto Mancini ha deciso di lasciare a Coverciano ben 10 giocatori .

Turchia-Italia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, lunedì 28 settembre, alle ore 20:45 allo stadio stadio Timsah Arena di Bursa, in Turchia.

Dove vedere Turchia-Italia in diretta tv

Turchia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte.

Turchia-Italia, dove vederla in streaming

La partita degli Azzurri sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Turchia-Italia in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.