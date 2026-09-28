Italia, paura retrocessione in Nations League: quanti punti servono per evitarla. Tutti i calcoli

La sconfitta contro il Belgio complica subito il cammino degli azzurri. La doppia sfida contro i turchi diventa fondamentale
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

4 min

Pubblicato il 28.09.2026, 11:26

italia+Nations League

1 / 3

Successiva
ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

La Nations League dell’Italia è cominciata subito in salita. La sconfitta per mano del Belgio ha lasciato gli azzurri a quota zero dopo la prima giornata e, soprattutto, ha reso molto più pesanti i prossimi appuntamenti. In un gruppo nel quale figurano anche Francia e Turchia, perdere terreno fin dall’inizio rischia infatti di complicare parecchio i piani di Roberto Mancini. Il nuovo corso del ct parte dunque con un problema immediato da risolvere: mettere insieme abbastanza punti per conservare un posto nella massima divisione della competizione. Guardando il livello delle avversarie il compito non si annuncia semplice.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Italia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS