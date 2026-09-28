Italia, paura retrocessione in Nations League: quanti punti servono per evitarla. Tutti i calcoli
La Nations League dell’Italia è cominciata subito in salita. La sconfitta per mano del Belgio ha lasciato gli azzurri a quota zero dopo la prima giornata e, soprattutto, ha reso molto più pesanti i prossimi appuntamenti. In un gruppo nel quale figurano anche Francia e Turchia, perdere terreno fin dall’inizio rischia infatti di complicare parecchio i piani di Roberto Mancini. Il nuovo corso del ct parte dunque con un problema immediato da risolvere: mettere insieme abbastanza punti per conservare un posto nella massima divisione della competizione. Guardando il livello delle avversarie il compito non si annuncia semplice.
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