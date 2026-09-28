Il maltempo ferma l'Italia: annullato l'allenamento prima della Turchia

Dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico , l'Italia torna in campo per la Nations League : alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia . Debutto nella competizione amaro anche per la squadra di Montella che è caduta in casa contro la nuova Francia di Zinedine Zidane grazie al gol di Mbappé. Una sfida subito molto importante per il futuro nella competizione degli Azzurri, che nelle ultime ore prima dell partita hanno subito qualche intoppo .

Temporale a Busra, annullato l'allenamento dell'Italia

L'allenamento mattutino in programma a Bursa, sede della partita contro la Turchia, è stato annullato a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla città turca. Dunque nessuna seduta agli ordini di Mancini nella mattina: il commissario tecnico ha dunque guidato il risveglio muscolare in hotel e ha organizzato una seduta video per lo studio delle palle inattive.

Il ct non ha potuto provare la probabile formazione che affronterà la Turchia. Titolari che inevitabilmente cambieranno dopo la decisione di lasciare fuori ben 10 giocatori per ottimizzazare le rotazioni per queste prime gare di Nations League. In giornata arriverà a Busra anche il presidente della Figc Malagò: prima incontrerà la federazione turca, poi raggiungerà l'hotel degli Azzurri.