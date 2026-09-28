Italia U18, Giovanni Galli è il nuovo capo delegazione: "Sfida che mi rende orgoglioso"

La FIGC ha individuato in Giovanni Galli la figura di riferimento per la Nazionale Under 18 . L’ ex portiere azzurro ricoprirà infatti il ruolo di capo delegazione della squadra allenata da Daniele Franceschini , attualmente impegnata in Croazia in una serie di gare amichevoli e prossima alla partecipazione al Mondiale di categoria , in programma in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre . La scelta è stata condivisa dal presidente della Federcalcio , Giovanni Malagò , e da Claudio Ranieri , direttore tecnico e presidente del Club Italia . Dopo aver collezionato 19 presenze in Nazionale A , prendendo parte alla spedizione azzurra che nel 1982 , in Spagna , conquistò il terzo titolo mondiale della storia del calcio italiano (in qualità di terzo portiere, alle spalle di Zoff e Bordon ), Galli porterà al servizio dei giovani azzurrini il bagaglio di esperienza accumulato in una lunga carriera ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale . A disposizione della squadra metterà inoltre la propria autorevolezza e la profonda conoscenza dell’ambiente calcistico, con l’obiettivo di accompagnare il gruppo nel percorso di crescita e nel prestigioso appuntamento iridato.

Malagò: "Galli riferimento importante per gli azzurrini"

“Siamo lieti di accogliere Giovanni Galli nel Club Italia e di affidargli il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 18", sottolinea Malagò ai canali ufficiali della Federcalcio. "La sua storia, la sua esperienza internazionale e i valori che ha sempre rappresentato in campo e fuori saranno un riferimento importante per i nostri giovani azzurrini. Siamo convinti che la sua presenza possa offrire un contributo prezioso al percorso di crescita dei ragazzi, aiutandoli a vivere con consapevolezza, responsabilità e orgoglio la maglia della Nazionale”.

L'entusiasmo di Galli: "Indossare la maglia azzurra è una responsabilità"

"Sono orgoglioso e felice di entrare a far parte del Club Italia e di poter accompagnare un gruppo di giovani calciatori nel loro percorso di crescita", afferma il nuovo Capo delegazione dell'Under 18. "Indossare la maglia azzurra è sempre una responsabilità speciale e poter trasmettere ai ragazzi ciò che ho imparato nella mia carriera rappresenta per me una grande motivazione. Voglio essere al loro fianco, dentro e fuori dal campo, mettendo a disposizione esperienza, passione e tutto ciò che possa aiutarli a crescere, come calciatori e come uomini”. Giovanni Galli, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, può mettere a disposizione esperienza e conoscenza del calcio ai massimi livelli. Il classe 1958 ha vestito infatti le prestigiose maglie di Milan, Napoli, Torino e Parma. Con i rossoneri ha conquistato uno Scudetto (1987/1988), una Supercoppa Italiana (1988), due Coppe dei Campioni (1988/1989 e 1989/1990), una Supercoppa Europea (1989) e una Coppa Intercontinentale (1989). Al suo palmarès si aggiungono una Supercoppa Italiana con i partenopei (1990) e una Coppa Uefa con i crociati (1994/1995).