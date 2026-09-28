Italia U18, Giovanni Galli è il nuovo capo delegazione: "Sfida che mi rende orgoglioso"
La FIGC ha individuato in Giovanni Galli la figura di riferimento per la Nazionale Under 18. L’ex portiere azzurro ricoprirà infatti il ruolo di capo delegazione della squadra allenata da Daniele Franceschini, attualmente impegnata in Croazia in una serie di gare amichevoli e prossima alla partecipazione al Mondiale di categoria, in programma in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre. La scelta è stata condivisa dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Dopo aver collezionato 19 presenze in Nazionale A, prendendo parte alla spedizione azzurra che nel 1982, in Spagna, conquistò il terzo titolo mondiale della storia del calcio italiano (in qualità di terzo portiere, alle spalle di Zoff e Bordon), Galli porterà al servizio dei giovani azzurrini il bagaglio di esperienza accumulato in una lunga carriera ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. A disposizione della squadra metterà inoltre la propria autorevolezza e la profonda conoscenza dell’ambiente calcistico, con l’obiettivo di accompagnare il gruppo nel percorso di crescita e nel prestigioso appuntamento iridato.
Malagò: "Galli riferimento importante per gli azzurrini"
“Siamo lieti di accogliere Giovanni Galli nel Club Italia e di affidargli il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 18", sottolinea Malagò ai canali ufficiali della Federcalcio. "La sua storia, la sua esperienza internazionale e i valori che ha sempre rappresentato in campo e fuori saranno un riferimento importante per i nostri giovani azzurrini. Siamo convinti che la sua presenza possa offrire un contributo prezioso al percorso di crescita dei ragazzi, aiutandoli a vivere con consapevolezza, responsabilità e orgoglio la maglia della Nazionale”.
L'entusiasmo di Galli: "Indossare la maglia azzurra è una responsabilità"
"Sono orgoglioso e felice di entrare a far parte del Club Italia e di poter accompagnare un gruppo di giovani calciatori nel loro percorso di crescita", afferma il nuovo Capo delegazione dell'Under 18. "Indossare la maglia azzurra è sempre una responsabilità speciale e poter trasmettere ai ragazzi ciò che ho imparato nella mia carriera rappresenta per me una grande motivazione. Voglio essere al loro fianco, dentro e fuori dal campo, mettendo a disposizione esperienza, passione e tutto ciò che possa aiutarli a crescere, come calciatori e come uomini”. Giovanni Galli, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, può mettere a disposizione esperienza e conoscenza del calcio ai massimi livelli. Il classe 1958 ha vestito infatti le prestigiose maglie di Milan, Napoli, Torino e Parma. Con i rossoneri ha conquistato uno Scudetto (1987/1988), una Supercoppa Italiana (1988), due Coppe dei Campioni (1988/1989 e 1989/1990), una Supercoppa Europea (1989) e una Coppa Intercontinentale (1989). Al suo palmarès si aggiungono una Supercoppa Italiana con i partenopei (1990) e una Coppa Uefa con i crociati (1994/1995).
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