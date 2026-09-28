Turchia-Italia diretta Nations League: segui il match tra le nazionali di Mancini e Montella LIVE

Dimenticare la sconfitta contro il Belgio di sabato e allontanare il più possibile lo spettro della retrocessione in Nations League . La nuova Italia di Mancini deve puntare alla vittoria contro la Turchia di Vincenzo Montella per rissolevare le sorti della Nazionale. Fischio d'inizio alle 20.45 per la trasferta degli Azzurri allo stadio "coccodrillo" Timsah Arena di Bursa: entrambe le due squadre sono a zero punti nella classifica del Girone A, avendo perso entrambe nella sfida di debutto rispettivamente contro i Diavoli Rossi e la Francia. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

19:36

+++ Italia, la formazione ufficiale di Mancini +++

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Fagioli, Tonali, Frattesi; Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. Ct: Mancini

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L'Italia fa bene... fuori casa

L’Italia arriva in Turchia con un buon rendimento recente in trasferta. Gli Azzurri hanno perso soltanto una delle ultime 10 partite della fase a gironi della UEFA Nations League disputate fuori casa (7 vittorie e 2 pareggi) e hanno vinto le ultime quattro

19:24

Italia, paura retrocessione in Nations League: quanti punti servono per evitarla. Tutti i calcoli

La Nations League dell’Italia è cominciata subito in salita. La sconfitta per mano del Belgio ha lasciato gli azzurri a quota zero dopo la prima giornata e, soprattutto, ha reso molto più pesanti i prossimi appuntamenti. In un gruppo nel quale figurano anche Francia e Turchia, perdere terreno fin dall’inizio rischia infatti di complicare parecchio i piani di Roberto Mancini. Il nuovo corso del ct parte dunque con un problema immediato da risolvere: mettere insieme abbastanza punti per conservare un posto nella massima divisione della competizione. Guardando il livello delle avversarie il compito non si annuncia semplice...

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Turchia-Italia, dove vederla in tv

La partita degli Azzurri sarà visibile in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte. Mentre è live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Turchia-Italia in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Atatürk Spor Kompleksi di Bursa (Turchia)