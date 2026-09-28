Il ct della Svizzera U21 attacca Romano: "Con l'Italia potrebbe giocare una partita e poi per 5 anni..."

"Romano ha scelto l'Italia? Deve essere consapevole delle conseguenze. Potrebbe non giocare più". Il commissario tecnico della Svizzera Under 21 Alex Frei non usa giri di parole e, commentando la scelta di Alessandro Romano di preferire la Nazionale azzurra agli elvetici, si lancia in una previsione nefasta nei confronti del centrocampista del Cagliari.

Frei e la scelta di Romano di preferire l'Italia

Frei non considera la scelta di Romano come una sconfitta per la Federazione svizzera e parlando della decisione del mediano, ha ribadito che: "noi abbiamo fatto molto per lui, ma da piccolo probabilmente non dormiva con la maglietta rossocrociata, bensì con quella dell'Italia", ha detto alla tv elvetica Rsi.

L'attacco rivolto a Romano: "Potrebbe non giocare per 5 anni"

Il ct dell'Under 21 della Svizzera chiude con un vero e proprio attacco nei confronti di Romano, che Mancini ha lanciato dal primo minuto contro il Belgio nella sfida valevole per la prima giornata di Nations League: "Deve essere consapevole che con l'Italia potrebbe giocare una partita e poi non essere più convocato per cinque anni, con la Svizzera forse ne avrebbe giocate venti di fila".