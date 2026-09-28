Fratelli d'Italia, Pio e Sebastiano Esposito come Filippo e Simone Inzaghi

Dopo 26 anni una nuova coppia azzurra contemporaneamente in campo: la prima volta fu nel 1915 con i Cevenini
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1 min

Pubblicato il 28.09.2026, 21:21 (Aggiornato il 28.09.2026, 21:28)

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Evento a suo modo memorabile nella storia della Nazionale italiana in occasione del match di Nations League con la Turchia. Nell'undici azzurro tornano a figurare due fratelli contemporaneamente in campo: Pio e Sebastiano Esposito. L'ultima volta portò bene.

Dai Cevenini agli Inzaghi, fratelli d'Italia

Era il 15 novembre del 2000 quando, in occasione dell'amichevole con l'Inghilterra, si ritrovavano in campo i fratelli Inzaghi, Filippo e Simone, che per poco più di dieci minuti riempirono insieme l'attacco azzurro, in un match che sarà deciso da una rete di Gattuso.

Per ritrovare però due fratelli titolari dal primo minuto in azzurro bisogna riavvolgere il nastro fino al 1915, quando Aldo e Luigi Cevenini furono titolari come Pio e Sebastiano Esposito, nel match vinto per 9-4 sulla Svizzera e con entrambi a segno.

 

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