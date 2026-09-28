Mancini elogia la sua Italia: "Menzione per tutti. Raspadori? Avevamo paura che..."

Mancini dopo Turchia-Italia: "Menzione per tutti, tutti hanno fatto una grande partita"

Così il ct Roberto Mancini ai microfoni della Rai nel dopo gara di Turchia-Italia: "Giocavamo su un campo dove piove da un giorno, quindi è anche normale che ci fosse una reazione da parte loro. Ci stava tutto. Nessuna menzione per nessuno, menzione per tutti. Tutti quanti hanno fatto una grande partita. La squadra ha giocato bene, ha giocato molto alta, ha tenuto la palla, sono stati bravi tutti. Anche Raspa ha cercato e trovato lo spazio che gli avevamo chiesto di trovare, ha fatto bene. Adesso eravamo concentrati su questa partita difficile, ora cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa, poi andremo a giocare a Parigi. Gli esordienti? Hanno fatto bene per essere la prima partita, complimenti a loro".

Mancini sulle condizioni di Raspadori: "Uscito per un problema"

Non sembrano preoccupare le condizioni di Giacomo Raspadori, sostituito all'intervallo da Roberto Mancini in via precauzionale: "È uscito per un problema che avevamo paura di doverglielo togliere dopo 5 minuti, perciò abbiamo deciso di toglierlo alla fine del primo tempo. Raspa ha cercato e trovato lo spazio che gli avevamo chiesto di trovare, ha fatto bene".