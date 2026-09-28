Italia sul 4-1 con la Turchia ma Mancini è una furia: il gesto dalla panchina per Cambiaghi

Il commissario tecnico si è imbufalito con il giocatore del Bologna dopo un gol annullatto dai turchi
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2 min

Pubblicato il 28.09.2026, 22:14

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Momentaneo brivido e tensione durante la sfida dell'Italia contro la Turchia: con gli Azzurri in vantaggio per 1-4, l'attaccante turco Yilmaz era riuscito a trovare la rete del 2-4 dopo una ripartenza fulminea, rete poi annullata dal direttore di gara per una posizione di fuorigioco.

Mancini imbufalito con Cambiaghi durante Turchia-Italia

Nonostante il gol cancellato dal VAR, il commissario tecnico Roberto Mancini non ha affatto gradito l'atteggiamento difensivo e la pigrizia nei ripiegamenti dimostrata dalla squadra nell'occasione. Nell'azione successiva, infatti, si è inforiato con Nicolò Cambiaghi.

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Mancini a Cambiaghi: "Ti do 3 minuti"

Poco dopo la segnalazione dell'offside, le telecamere a bordo campo hanno pizzicato il CT azzurro visibilmente imbufalito nei confronti del giocatore del Bologna. Mancini è stato immortalato mentre mimava chiaramente il gesto dei tre minuti con le dita e i labiali ripresi dalla regia di trasmissione sono stati inequivocabili: "Cambiaghi, ti do 3 minuti!".

 

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