Italia sul 4-1 con la Turchia ma Mancini è una furia: il gesto dalla panchina per Cambiaghi

Momentaneo brivido e tensione durante la sfida dell' Italia contro la Turchia : con gli Azzurri in vantaggio per 1-4, l'attaccante turco Yilmaz era riuscito a trovare la rete de l 2-4 dopo una ripartenza fulminea, rete poi annullata dal direttore di gara per una posizione di fuorigioco.

Mancini imbufalito con Cambiaghi durante Turchia-Italia

Nonostante il gol cancellato dal VAR, il commissario tecnico Roberto Mancini non ha affatto gradito l'atteggiamento difensivo e la pigrizia nei ripiegamenti dimostrata dalla squadra nell'occasione. Nell'azione successiva, infatti, si è inforiato con Nicolò Cambiaghi.

Mancini a Cambiaghi: "Ti do 3 minuti"

Poco dopo la segnalazione dell'offside, le telecamere a bordo campo hanno pizzicato il CT azzurro visibilmente imbufalito nei confronti del giocatore del Bologna. Mancini è stato immortalato mentre mimava chiaramente il gesto dei tre minuti con le dita e i labiali ripresi dalla regia di trasmissione sono stati inequivocabili: "Cambiaghi, ti do 3 minuti!".