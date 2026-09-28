Italia, finalmente cominciamo a ragionare: Mancini, cambiare si può

Sarà un caso o, forse, non lo è per niente: il calcio premia chi ha il coraggio di cambiare. L'Italia che travolge la Turchia a Bursa , nello stadio del coccodrillo zeppo di lacrime amare per Vincenzo Montella, ingenerosamente inviato a dimettersi dai tifosi locali, è esaltamento l'opposto della squadra bolsa, abborracciata e confusa spianata dal Belgio soltanto tre giorni prima. All'Olimpico, Mancini aveva confermato il blocco della disfatta bosniaca schierando otto reduci di Zenica e, se non ci fosse stato Donnarumma, la sconfitta sarebbe stata una disfatta. Per non dire di Kean all'ala, Barella e Mancini giù di giri, Romano schierato fuori ruolo , eccetera eccetera, A Bursa, il ct ha cambiato otto undicesimi di formazione , iniettando un pieno di energia con la catapulta Kayode , Sebastiano Esposito, Fagioli, Ruggeri, Frattesi, Raspadori e, finalmente, alla buon'ora, vivaddio, alleluja, è arrivata la liberazione dalle catene dell'inguaribile Nazionale che da anni ci toccava sopportare.

L'accostamento all'Italia 2021 campione d'Europa è intrigante e, al tempo stesso, alquanto impegnativo perché guai a montarsi la testa e pensare che la nottata sia definitivamente alle spalle. Però, da quanto tempo aspettavamo di gustare la spettacolare prima frazione, quei tre gol scanditi in 27 minuti da Bastoni (la rivincita dopo la sciagurata notte di Zenica), Kayode e Frattesi (nono gol in Nazionale dopo due anni a secco); gli azzurri sempre primi nei contrasti, i fraseggi Esposito & Esposito, primi fratelli insieme in Nazionale, 26 anni dopo Pippo e Simone Inzaghi.

E, nella ripresa, da squadra di governo ecco la squadra di lotta, capace di spegnere subito gli ardori turchi riaccesi dal gol di Yilmaz silenziato dal 4-1 di Pio Esposito che viaggia a una media spettacolare: 6 reti in 11 presenze. Da Bursa torna un'Italia rinvigorita da un'ottima prestazione collettiva, con i picchi di Kayode, un gol e un assist; il ritorno di Tonali, Fagioli e Frattesi. Il 2 ottobre, a Saint Denis, la controprova con la Francia di Zidane a punteggio pieno. La strada per tornare grandi è ancora molto lunga. L'importante è insistere. ha il menu contestuale