Calafiori regala la maglia ad un bambino e lui impazzisce di gioia: il bellissimo gesto dopo Turchia-Italia

La Turchia di Vincenzo Montella sarà anche rimasta a mani vuote al termine del match con l'Italia di Mancini , ma c'è chi è stato ugualmente premiato con un regalo speciale . Infatti, non è stata una serata come tutte le altre per il bimbo che è entrato sul terreno di gioco di Bursa dopo il triplice fischio di Michael Oliver, con le squadre già ampiamente rientrate negli spogliatoi. Protagonista dell'episodio, insieme al giovane tifoso, Riccardo Calafiori , difensore azzurro non impiegato dal ct nella giornata di ieri.

Calafiori e il bellissimo gesto per un bambino dopo Turchia-Italia: cosa è successo

Non tutti i tifosi turchi sono rientrati a casa arrabbiati e delusi per il secondo ko consecutivo in questa edizione della Nations League. C'è un bimbo che non dimenticherà mai la giornata di ieri, grazie alla gentilezza e al cuore di Riccardo Calafiori, travolto dall'entusiasmo del piccolo supporter turco. Cosa è successo? Mentre lo stadio di Bursa andava pian piano svuotandosi, il giovanissimo sostenitore della nazionale di Montella ha fatto invasione di campo per dirigersi verso il calciatore dell'Arsenal, impegnato nei classici allunghi destinati a chi non ha giocato, e chiedergli la maglia. Calafiori, sorpreso dall'arrivo del bambino, ha immediatamente aperto la giacca della tuta, per poi togliersi la maglietta e donarla al diretto interessato. Da lì, un momento emozionante diventato virale sul web nel giro di pochi minuti: il bimbo, aggrappatosi alla gamba dell'ex Roma in segno di gratitudine e riconoscenza, si è lasciato andare ad un'esplosione di gioia, esultando e saltellando a ridosso delle panchine dell'impianto sportivo turco, prima di scavalcare nuovamente le barriere della tribuna e tornare a casa. Una scena bellissima, catturata dalle telecamere della Rai.