"Si è svegliata l'Italia": le reazioni della stampa estera al poker degli Azzurri
È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli Azzurri e i tifosi italiani attendevano dalla brutta serata di Zenica, in Bosnia, quando per la terza volta di fila ci scappò dalle mani il Mondiale. La prima sfida di Nations League contro il Belgio, con Mancini di ritorno come ct, ci aveva spaventato e ricatapultato indietro, come se nulla fosse cambiato, anche se tutto è cambiato, dalla panchina ai vertici federali fino ai giocatori in campo. Il poker ai turchi è una ventata d'aria fresca che è arrivata anche all'estero, dove alcuni dei quotidiani sportivi più importanti ci hanno incensato.
La reazione della stampa estera alla vittoria dell'Italia
"La nuova Italia di Mancini trionfa e si riscatta in Turchia", così scrive in Spagna il 'Mundo Deportivo', mettendo in copertina l'esultanza di gruppo degli Azzurri. "Questa sì che è la 'Azzurra'", scrive invece 'Marca', con tanto di foto dell'esultanza dei fratelli Esposito, mentre 'As' va con un secco "Tempesta Italia". Il successo azzurro arriva fino in Argentina dove 'Olé' scrive: "Si è svegliata l'Italia". In Inghilterra il 'The Guardian' riassume così: "L'Italia travolge la Turchia". In Francia invece L'Equipe lancia l'allarme: "Prima di affrontare Les Bleus l'Italia domina largamente la Turchia". In Portogallo l'attenzione si sposta anche sul giovane Doumbia, intuizione di Mancini: "Una nuova Italia, stessa Turchia: una batosta con l'aiuto di Doumbia".
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