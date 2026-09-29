"Si è svegliata l'Italia": le reazioni della stampa estera al poker degli Azzurri

È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli Azzurri e i tifosi italiani attendevano dalla brutta serata di Zenica, in Bosnia, quando per la terza volta di fila ci scappò dalle mani il Mondiale. La prima sfida di Nations League contro il Belgio, con Mancini di ritorno come ct, ci aveva spaventato e ricatapultato indietro, come se nulla fosse cambiato, anche se tutto è cambiato, dalla panchina ai vertici federali fino ai giocatori in campo. Il poker ai turchi è una ventata d'aria fresca che è arrivata anche all'estero, dove alcuni dei quotidiani sportivi più importanti ci hanno incensato.