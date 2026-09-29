Raspadori lascia il ritiro della Nazionale: salterà Francia e Turchia, le condizioni

Brutte notizie per il ct Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni di Nations League: tutti i dettagli
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 29.09.2026, 20:22 (Aggiornato il 29.09.2026, 20:30)

nazionaleraspadoriInfortunio
ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

L'Italia perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite di Nations League. L'attaccante dell'Atalanta, uscito all'intervallo della sfida vinta contro la Turchia per un problema fisico, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la sua indisponibilità. Lascia quindi il ritiro della Nazionale per fare ritorno all'Atalanta, saltando la trasferta contro la Francia del 2 ottobre a Saint-Denis e la successiva sfida con la Turchia, in programma il 5 ottobre a Bologna.

Pagelle Turchia-Italia, tutti i voti: Kayode perfetto, Raspadori incontenibile. Mancini azzecca tutto
Guarda la gallery

Italia subito al lavoro per la Francia

Gli azzurri, rientrati nella notte a Coverciano dopo la trasferta di Bursa, hanno già iniziato a preparare il delicato appuntamento contro la Francia. Una gara importante nel cammino dell'Italia nel girone di Nations League. I titolari dell'ultima partita e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, hanno svolto una seduta di recupero in piscina, mentre Raspadori è rimasto completamente a riposo prima degli accertamenti. Il ct Mancini dovrà ora ridisegnare le proprie scelte offensive per la sfida di Saint-Denis, terzo appuntamento dell'Italia nel girone. La Nazionale era partita per questa finestra con quattro gare in undici giorni, contro Belgio, Turchia, Francia e nuovamente Turchia.

 

Tutte le news
Italia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS