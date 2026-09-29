Raspadori lascia il ritiro della Nazionale: salterà Francia e Turchia, le condizioni

L' Italia perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite di Nations League. L'attaccante dell'Atalanta, uscito all'intervallo della sfida vinta contro la Turchia per un problema fisico, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la sua indisponibilità. Lascia quindi il ritiro della Nazionale per fare ritorno all'Atalanta, saltando la trasferta contro la Francia del 2 ottobre a Saint-Denis e la successiva sfida con la Turchia, in programma il 5 ottobre a Bologna.

Italia subito al lavoro per la Francia

Gli azzurri, rientrati nella notte a Coverciano dopo la trasferta di Bursa, hanno già iniziato a preparare il delicato appuntamento contro la Francia. Una gara importante nel cammino dell'Italia nel girone di Nations League. I titolari dell'ultima partita e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, hanno svolto una seduta di recupero in piscina, mentre Raspadori è rimasto completamente a riposo prima degli accertamenti. Il ct Mancini dovrà ora ridisegnare le proprie scelte offensive per la sfida di Saint-Denis, terzo appuntamento dell'Italia nel girone. La Nazionale era partita per questa finestra con quattro gare in undici giorni, contro Belgio, Turchia, Francia e nuovamente Turchia.