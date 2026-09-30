Vergara sogna il debutto con l'Italia: restano due gare per convincere Mancini

Stava per entrare, pregustava l’esordio in Nazionale, poi Mancini ha cambiato idea. Come Allegri nel finale al Franchi quando era pronto a sostituirlo con De Bruyne salvo poi ripensarci. Solo rimandato il battesimo con l’altro azzurro, quello dell’Italia, per Antonio Vergara. Era pronto a sfidare la Turchia nel secondo tempo della sfida di lunedì sera a Bursa, si era sistemato per l’ingresso in campo, poi il dietrofront del ct con Vergara che torna a riscaldarsi e che alla fine resta in panchina fino al novantesimo. Una gioia solo posticipata, ora testa alla Francia, Parigi, venerdì allo Stade de France , per la terza sfida valida per la Nations League. Vergara, nel caso, si prepara a Coverciano e già si scalda.

La lunga attesa e il sogno

All’età di 23 anni è matura la prima volta con la maglia della Nazionale, il sogno di ogni bambino per cui bisognerà attendere solo qualche giorno in più. Dopo la Francia, si chiuderà questo mini-ciclo di partite con il bis contro la Turchia di lunedì prossimo a Bologna. Insomma, è questione di tempo per il talento di Frattamaggiore cresciuto nel Napoli che ha attraversato tutto il settore giovanile fino al salto tra i grandi, l’exploit di fine gennaio in Champions contro il Chelsea, le conferme accanto a Hojlund - prima dello stop - e poi la prima volta tra i convocati con il nuovo ciclo che si è aperto con il ritorno di Mancini. La Nazionale l’aveva sfiorata già prima, era stato sollecitato in primavera da Gattuso ma poi l’infortunio ha frenato la sua ambizione. Ma la chiamata è stata solo rimandata. E ora, dopo la prima tribuna contro il Belgio (naturali rotazioni di Mancini non potendo portare tutti in panchina) e l’attesa vana di lunedì, altre due occasioni per inaugurare il suo percorso azzurro.