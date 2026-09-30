Vergara sogna il debutto con l'Italia: restano due gare per convincere Mancini
Stava per entrare, pregustava l’esordio in Nazionale, poi Mancini ha cambiato idea. Come Allegri nel finale al Franchi quando era pronto a sostituirlo con De Bruyne salvo poi ripensarci. Solo rimandato il battesimo con l’altro azzurro, quello dell’Italia, per Antonio Vergara. Era pronto a sfidare la Turchia nel secondo tempo della sfida di lunedì sera a Bursa, si era sistemato per l’ingresso in campo, poi il dietrofront del ct con Vergara che torna a riscaldarsi e che alla fine resta in panchina fino al novantesimo. Una gioia solo posticipata, ora testa alla Francia, Parigi, venerdì allo Stade de France, per la terza sfida valida per la Nations League. Vergara, nel caso, si prepara a Coverciano e già si scalda.
La lunga attesa e il sogno
All’età di 23 anni è matura la prima volta con la maglia della Nazionale, il sogno di ogni bambino per cui bisognerà attendere solo qualche giorno in più. Dopo la Francia, si chiuderà questo mini-ciclo di partite con il bis contro la Turchia di lunedì prossimo a Bologna. Insomma, è questione di tempo per il talento di Frattamaggiore cresciuto nel Napoli che ha attraversato tutto il settore giovanile fino al salto tra i grandi, l’exploit di fine gennaio in Champions contro il Chelsea, le conferme accanto a Hojlund - prima dello stop - e poi la prima volta tra i convocati con il nuovo ciclo che si è aperto con il ritorno di Mancini. La Nazionale l’aveva sfiorata già prima, era stato sollecitato in primavera da Gattuso ma poi l’infortunio ha frenato la sua ambizione. Ma la chiamata è stata solo rimandata. E ora, dopo la prima tribuna contro il Belgio (naturali rotazioni di Mancini non potendo portare tutti in panchina) e l’attesa vana di lunedì, altre due occasioni per inaugurare il suo percorso azzurro.
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