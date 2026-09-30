Scalvini lancia l'Italia verso la Francia: "Vogliamo dominare e divertirci"
Coverciano scalda i motori verso la trasferta in Francia di venerdì 2 novembre. Al Parco dei Principi l'Italia di Mancini affronterà Mbappè e compagni per la terza giornata della Nations League. A fare il punto della situazione in casa azzurra è Giorgio Scalvini, che si è espresso in conferenza stampa sul momento positivo della squadra dopo la vittoria di Bursa contro la Turchia. Un risultato chiave sia in ottica qualificazione che per scacciare i malesseri post Belgio: "Ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite e avere le capacità di giocare bene a calcio", ha spiegato il difensore, sottolineando quanto l'approccio giusto e la coesione del gruppo siano stati decisivi per riscattarsi.
Le richieste di Mancini su identità e coesione del gruppo nel segno dei grandi difensori del passato
Al centro del progetto azzurro ci sono idee chiare circa la serenità nello spogliatoio. Scalvini evidenzia l'evoluzione del gruppo: "Rispetto al mio debutto vedo la ricerca costante di un'identità. Il mister ci chiede di essere un collettivo solido, di dominare la partita ma anche di scendere in campo per divertirci, sia durante gli allenamenti che fuori". Un percorso di maturazione favorito dalla guida dei veterani dello staff e da figure storiche del reparto difensivo: " I senatori ci stanno aiutando molto ed è bello vederci così uniti. La tradizione difensiva italiana? Cannavaro, Bonucci e Chiellini sono leggende. Il calcio oggi è cambiato e a noi difensori vengono chiesti compiti diversi, ma avere ancora Leo nello staff è una grande fortuna: da campioni del genere si può solo imparare" dice l'azzurro.
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