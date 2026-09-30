Scalvini lancia l'Italia verso la Francia: "Vogliamo dominare e divertirci"

Coverciano scalda i motori verso la trasferta in Francia di venerdì 2 novembre. Al Parco dei Principi l'Italia di Mancini affronterà Mbappè e compagni per la terza giornata della Nations League. A fare il punto della situazione in casa azzurra è Giorgio Scalvini, che si è espresso in conferenza stampa sul momento positivo della squadra dopo la vittoria di Bursa contro la Turchia. Un risultato chiave sia in ottica qualificazione che per scacciare i malesseri post Belgio: "Ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite e avere le capacità di giocare bene a calcio", ha spiegato il difensore, sottolineando quanto l'approccio giusto e la coesione del gruppo siano stati decisivi per riscattarsi.