Raspadori, le condizioni dopo l'infortunio in Nazionale: i tempi di recupero

Brutte notizie per l'Atalanta: Raspadori rientra infortunato dalla sosta per le partite delle nazionali e salterà la prossima partita di campionato. L'ex Napoli aveva giocato un primo tempo incredibile a Bursa nella sfida di Nations League dell'Italia contro la Turchia, per poi non rientrare all'intervallo per far posto a Cambiaghi. Raspadori aveva accusato i postumi di uno scontro di gioco e non è riuscito a rientrare in campo. Gli esami hanno dato la prognosi e i tempi di recupero.