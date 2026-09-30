Raspadori, le condizioni dopo l'infortunio in Nazionale: i tempi di recupero
Brutte notizie per l'Atalanta: Raspadori rientra infortunato dalla sosta per le partite delle nazionali e salterà la prossima partita di campionato. L'ex Napoli aveva giocato un primo tempo incredibile a Bursa nella sfida di Nations League dell'Italia contro la Turchia, per poi non rientrare all'intervallo per far posto a Cambiaghi. Raspadori aveva accusato i postumi di uno scontro di gioco e non è riuscito a rientrare in campo. Gli esami hanno dato la prognosi e i tempi di recupero.
Raspadori, l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero
Per Raspadori una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Salterà sicuramente la partita di campionato contro il Venezia, in programma per lunedì 12 ottobre, alla ripresa del campionato. Sarri potrebbe non averlo a disposizione anche per la sfida di Conference League contro il Pafos, in programma tre giorni dopo la partita di campionato.
Quindici giorni la prognosi per Raspadori che, è tornato a Bergamo dal ritiro di Coverciano e ovviamente salterà le prossime due partite dell'Itali contro Francia e il ritorno contro la Turchia. Sarri aveva usato Raspadori nelle prime quattro uscite stagionali sempre da titolare, tra Serie A e preliminari di Conference League. Poi la panchina contro la Roma e gli ingressi a partita in corso contro Cagliari e Juventus.
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