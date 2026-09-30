Clamoroso, Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della Nazionale
ROMA - Diana Bianchedi non è più capo delegazione della Nazionale. L’ex schermitrice, vicepresidente del Coni, ha comunicato infatti con una lettera la sua rinuncia all’incarico che le era stato conferito ad agosto: "Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone. Valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione".
Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della Nazionale
Questa la nota, firmata da Bianchedi, pubblicata sul sito della Figc: "A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio, rassegno le mie dimissioni da Capodelegazione della Nazionale. Una decisione maturata per il grande rispetto che ho del Coni, della sua Giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente. Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone, per il bene dello sport: valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione".
Le parole sugli azzurri e sul ct Mancini
E ancora: "Inoltre, scelgo di fare un passo indietro per quello che rappresenta la maglia azzurra, al fine innanzitutto di proteggere la squadra da inutili polemiche. Una squadra che ho trovato compatta, motivata, con grandi professionisti, a partire dal commissario tecnico, passando ai giocatori e a tutto lo staff. Li ringrazio per come mi hanno accolto e per le emozioni che pur in pochi giorni mi hanno fatto vivere. Ricordiamoci che lo sport è, e deve essere, primariamente questo. Tifiamo per questi ragazzi - conclude Bianchedi nella sua lettera -, se lo meritano".
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