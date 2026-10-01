Francia e Italia, prezzi a confronto: un francese costa come due azzurri

INVIATO A FIRENZE - Un francese per due italiani. Allo Stade de Saint Denis non si fanno prigionieri, ma si parla di valori di mercato: è un bel crash test per il ct Mancini . Forse lo aiuterà a capire il livello degli azzurri, se abbiamo futuro e quanto tempo servirà per tornare grandi. La rosa dei Bleus vale un miliardo e 465 milioni di euro per 23 convocati, compreso Mbappé. L’asso del Real Madrid ha risolto la partita in Turchia, si è fatto male segnando e ha salutato. Zidane neppure lo ha sostituito. Non te ne accorgi se puoi contare su Olise, Barcola, Dembele, Doue. Una batteria di fenomeni. In Belgio ha lanciato al debutto da titolare Esteban Lepaul, centravanti del Rennes, 20 gol nell’ultimo campionato di Ligue 1, altri 3 nelle prime 5 giornate quest’anno. L’Italia di Mancini, secondo il sito specializzato Transfermarkt, ha una valutazione complessiva di 846,5 milioni calcolata sul totale dei 32 convocati. Dopo Zaniolo, anche Raspadori è finito ko e ha lasciato il ritiro di Coverciano. Tradotto: se il cartellino di un nazionale francese ha un valore medio di 63 milioni, gli italiani si fermano a 26,4. Poco meno della metà. Sul campo la distanza si può ridurre o constatare, dipende dalle circostanze, ma la fotografia serve come punto di partenza.

La differenza con la Francia

La sintesi di Frattesi era stata illuminante. «La Francia ha talmente tanti giocatori di livello che potrebbe lottare per il titolo mondiale con tre squadre diverse». La differenza nasce da lontano, viene fuori all’inizio della carriera. Tutti conoscono la forza di Kounde, Camavinga, Cherki e Zaire-Emery. È molto meno percettibile quanto Zidane, al ritorno in panchina, stia avviando un nuovo ciclo dei Bleus con l’imbarazzo della scelta. Ha preso il posto di Deschamps e dei 26 convocati per il Mondiale americano ne ha lasciati a casa undici: Saliba, Theo e Luca Hernandez, Digne, Malo Gusto, Tchouameni, Kanté, Marcus Thuram e Mateta oltre ai due portieri di riserva di Maignan. Le novità sono Da Cunha, Diouf, Jacquet, Kalulu, Truffert, Butez, Restes più Lepaul. Valore di mercato complessivo 248 milioni (31 in media). Questi otto giocatori hanno già una discreta esperienza internazionale e sommano 54 presenze in Champions. Si formano e crescono in anticipo, rispetto ai nostri, perché giocano ad altissimo livello. Tra Turchia e Belgio, Zizou si è permesso il lusso di cambiare 9 giocatori nel blocco dei titolari. Ha inventato Diouf terzino sinistro e ha fatto debuttare Da Cunha, un gioiello di Fabregas.

Il valore dei nuovi dell'Italia

Mancio si deve arrangiare rischiando. Gli esempi si chiamano Romano, ceduto dalla Roma al Cagliari, e Sebastiano Esposito. Il fratello di Pio, cresciuto nell’Inter, ha ripreso quota con il Cagliari e ora gioca con il Sassuolo. Quanti azzurri ripartono dal basso? Fagioli è rinato alla Fiorentina come Kean, ora al Como. Frattesi ha accettato il richiamo di Gattuso perché all’Inter non giocava. C’è sempre meno spazio per gli italiani tra le prime della classe. Vergara fatica a farsi largo con il Napoli. Per i nove deb azzurri si calcolano un valore totale di 182 milioni e 31 presenze in Champions. Doumbia ha esordito in Europa con lo Sporting Lisbona, sino a maggio giocava in B a Venezia e ancora prima con Zoma all’AlbinoLeffe. La cecità tipica dei club di Serie A.