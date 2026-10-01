Francia-Italia, Mancini lascia a Coverciano nove calciatori: ecco chi sono

Non tutti partiranno alla volta di Parigi in vista della partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Nations League
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2 min

Pubblicato il 01.10.2026, 12:03

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Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini, domani impegnata in trasferta contro la Francia di Zinedine Zidane in occasione della terza giornata della fase a gironi di Nations League. Non tutti, però, prenderanno parte alla spedizione transalpina. Sono nove, infatti, i calciatori che non partiranno alla volta di Parigi in vista della gara in programma alle ore 20:45 allo "Stade de France".

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Francia-Italia, i calciatori non convocati da Mancini

Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia di Vincenzo Montella, il ct Mancini si presenterà in Francia senza l'infortunato Giacomo Raspadori, rientrato a Bergamo per proseguire il suo percorso riabilitativo, e nove calciatori non convocati: si tratta di Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Alessandro Romano e il portiere Massimo Pessina. Turno di riposo, dunque, per il centrocampista classe 2006 del Cagliari, lanciato dal 1' contro il Belgio e reduce da uno spezzone di gara a Bursa, dopo le tante critiche incassate all'indomani della sfida dell'Olimpico con i Diavoli Rossi. Spicca anche l'assenza di Cambiaghi, che in Turchia ha fatto letteralmente infuriare Mancini pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

 

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