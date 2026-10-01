Francia-Italia, Mancini lascia a Coverciano nove calciatori: ecco chi sono

Francia-Italia, i calciatori non convocati da Mancini

Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia di Vincenzo Montella, il ct Mancini si presenterà in Francia senza l'infortunato Giacomo Raspadori, rientrato a Bergamo per proseguire il suo percorso riabilitativo, e nove calciatori non convocati: si tratta di Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Alessandro Romano e il portiere Massimo Pessina. Turno di riposo, dunque, per il centrocampista classe 2006 del Cagliari, lanciato dal 1' contro il Belgio e reduce da uno spezzone di gara a Bursa, dopo le tante critiche incassate all'indomani della sfida dell'Olimpico con i Diavoli Rossi. Spicca anche l'assenza di Cambiaghi, che in Turchia ha fatto letteralmente infuriare Mancini pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.