Dimissioni Bianchedi, Malagò attacca Abodi: "Entrata sgrammaticata e fuori luogo"
FIRENZE - Caos totale in Figc dopo le dimissioni di Diana Bianchedi dal ruolo di capo delegazione della Nazionale. Proprio ieri (mercoledì 30 settembre), l'ex schermitrice e vicepresidente del Coni aveva comunicato con una lettera la rinuncia al ruolo che le era stato affidato lo scorso agosto. Alla base della decisione ci sono le recenti polemiche legate alla sua posizione sul commissariamento della Federpesi, in dissenso con il presidente del Comitato Olimpico Buonfiglio, e le dichiarazioni su tema del ministro per lo Sport Andrea Abodi. Nella sua lettera, Bianchedi ha spiegato di aver "sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone. Valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione".
Dimissioni Bianchedi, Malagò attacca Abodi: "Entrata fuori luogo"
A commentare le dimissioni è stato anche Giovanni Malagò, presidente della Figc, che a margine dell’assemblea di Lega Pro ha espresso il proprio sostegno all’ex schermitrice: "È una scelta che non posso che condividere". L'entrata di Abodi, sottolinea ancora il numero uno della Federcalcio, "è non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Diana è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Qui non è un problema di Coni, non è un problema di Anac, non è un problema di Federcalcio e lei ha pensato di andare avanti con i suoi valori, credo sia impossibile darle torto". Malagò ha poi rincarato la dose: "Non mi sembra che da parte del ministro sia stata l'unica uscita su questioni che riguardano il calcio. I fatti mi sembrano molto chiari".
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