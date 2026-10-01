Dimissioni Bianchedi, Malagò attacca Abodi: "Entrata sgrammaticata e fuori luogo"

FIRENZE - Caos totale in Figc dopo le dimissioni di Diana Bianchedi dal ruolo di capo delegazione della Nazionale . Proprio ieri (mercoledì 30 settembre), l' ex schermitrice e vicepresidente del Coni aveva comunicato con una lettera la rinuncia al ruolo che le era stato affidato lo scorso agosto . Alla base della decisione ci sono le recenti polemiche legate alla sua posizione sul commissariamento della Federpesi , in dissenso con il presidente del Comitato Olimpico Buonfiglio , e le dichiarazioni su tema del ministro per lo Sport Andrea Abodi . Nella sua lettera, Bianchedi ha spiegato di aver "sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone. Valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione".

Dimissioni Bianchedi, Malagò attacca Abodi: "Entrata fuori luogo"

A commentare le dimissioni è stato anche Giovanni Malagò, presidente della Figc, che a margine dell’assemblea di Lega Pro ha espresso il proprio sostegno all’ex schermitrice: "È una scelta che non posso che condividere". L'entrata di Abodi, sottolinea ancora il numero uno della Federcalcio, "è non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo. Diana è una persona la cui trasparenza è fin troppo evidente. Qui non è un problema di Coni, non è un problema di Anac, non è un problema di Federcalcio e lei ha pensato di andare avanti con i suoi valori, credo sia impossibile darle torto". Malagò ha poi rincarato la dose: "Non mi sembra che da parte del ministro sia stata l'unica uscita su questioni che riguardano il calcio. I fatti mi sembrano molto chiari".