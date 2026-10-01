Malagò, c'è la data della Giunta Coni. E Buonfiglio assicura: "Attrezzati per non lasciar spazio a interpretazioni"

Giunta Coni su Malagò, l'annuncio di Buonfiglio

"Stamattina è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre alle ore 13, per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ristretti. E seguirà il Consiglio Nazionale". Così Luciano Buonfiglio, presidente Coni, a margine della presentazione della nuova stagione della pallanuoto maschile e femminile, ha annunciato le date delle riunioni che affronteranno il tema dell'eventuale commissariamento Figc, per il caso del mancato tesseramento del presidente Giovanni Malagò. "Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo i quattro pareri dei nostri giuristi ai presidenti delle federazioni", ha concluso Buonfiglio.

Le dimissioni di Bianchedi e l'attacco di Malagò ad Abodi

Proprio Malagò intanto, commentando sempre in mattinata le dimissioni di Diana Bianchedi da capodelegazione della Nazionale, aveva attaccato il ministro dello Sport Andrea Abodi per le dichiarazioni critiche nei confronti dell'ex schermitrice, che è anche vicepresidente del Coni e potrà dunque far pesare il suo voto in Giunta sull'ipotesi di commissariamento.