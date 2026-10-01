Mondiale Under 15, partecipa tutto il mondo. E l'Italia convoca un figlio d'arte

La FIFA è passata all' esperimento puro per quanto riguarda il Mondiale Under 15 . Il 24 ottobre a Baku inizia la prima edizione dell' U-15 World Cup & Festival : 191 nazionali partecipanti, 32 gironi e quasi mille partite in sei giorni. Il progetto è stato pensato da Arsène Wenger , ex allenatore dell' Arsenal e oggi Chief of Global Football Development della FIFA. Parteciperà anche l'Italia del ct Enrico Battisti, che ha diramato la lista dei pre-convocati e tra questi c'è anche un figlio d'arte.

Un Mondiale aperto a (quasi) tutto il mondo

Le federazioni affiliate alla FIFA sono 211 in totale, e all'U-15 World Cup & Festival ce ne saranno 191. Per partecipare al torneo, sostanzialmente basta far parte della FIFA. Non ci sono state qualificazioni, dato che il torneo nasce proprio per far giocare quante più nazioni possibile e dare un'esperienza internazionale anche ai Paesi che solitamente restano fuori dalle grandi competizioni. L'idea di Wenger nasce dalla possibilità di offrire le stesse occasioni a tutti confrontandosi con le migliori formazioni degli altri continenti.

Il regolamento: 8 contro 8, partite da 40 minuti e campi ridotti

Si giocherà 8 contro 8, portiere compreso. Le partite durano 40 minuti, divisi in due tempi da 20: con una mole di partecipanti del genere, è la scelta più pratica dato che permette di giocare tantissime gare in pochi giorni. Quasi mille le partite che si giocheranno in totale, la gran parte all'Hovsan Competition Complex di Baku, dove si potranno disputare fino a 20 gare contemporaneamente. Anche il campo è più piccolo, 68 metri per 47, mentre le porte restano di misura regolamentare. Ogni nazionale può portare 14 giocatori e al massimo sei membri dello staff. Tra giocatori, tecnici e delegazioni sono attese più di 3mila persone.

Nessuna eliminazione ai gironi nel nuovo Mondiale U15

La prima fase del torneo si chiama Qualification Stage. Le 191 squadre sono divise in 32 gironi, quasi tutti da sei. Per comporli la FIFA ha usato una classifica considerando anche i risultati delle nazionali maggiori e giovanili, cercando di bilanciare livello tecnico e provenienza geografica. Ogni squadra gioca una volta contro tutte le altre del proprio gruppo, quindi quattro o cinque partite. Ma nella fase a gironi non viene eliminato nessuno. La classifica serve solo a decidere in quale fascia ogni squadra giocherà la seconda fase, la Tournament Stage. Le fasce sono sei, chiamate performance tiers (A, B, C, D, E, F), e in ognuna le squadre giocano altre quattro o cinque partite contro avversari di livello simile. Ogni fascia avrà una vincitrice, ma il titolo di campione del mondo Under 15 andrà solo alla squadra che vince la fascia A. Mentre alle altre nazionali vincitrici verrà assegnato il trofeo della propria fascia.