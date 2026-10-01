Abodi replica a Malagò: "Diffido da chi non fa mai autocritica, non ho nemici e non ne cerco"

La replica di Abodi all'attacco di Malagò

"Non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ma ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa" ha detto il ministro per lo Sport commentando le parole di Malagò ("sgrammaticata e fuori luogo" il modo in cui il numero uno della Figc ha definito la dichiarazione di Abodi, seguita dalle dimissioni di Bianchedi). "Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche che molto spesso non riguardano gli interessi generali, cosa che peraltro ho sempre fatto nel rispetto dei ruoli. Comincio a diffidare di chi esprime solo il giudizio verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica". E ancora: "Ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori. A meno che non abbiamo gli stessi valori".

Le parole del ministro sulle dimissioni di Bianchedi

Così invece Abodi sulle dimissioni di Bianchedi da capo delegazione della Nazionale, arrivate dopo le dichiarazioni del ministro stesso in merito alla posizione dell'ex schermitrice e vicepresidente del Coni, in dissenso con il presidente Buonfiglio sul commissariamento della federpesi: "Se mi ha sorpreso la sua scelta? Certo che mi ha sorpreso perché ognuno ha le sue sensibilità e ha diritto alle proprie. Io nella mia dichiarazione ho parlato di diritto ad avere un'opinione. E anche ad averle differenti. Meno male che le abbiamo differenti, ma non pensavo lo fossero così tanto".