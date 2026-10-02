Italia, contro la Francia una sfida impari ma noi avremo sempre Berlino

C i aspetta Zizou, alla prima da ct della Francia in casa, vent’anni dopo la capocciata a Materazzi e la notte mondiale di Lippi. Furbizia, astuzia e talento. Doti perdute. Che sgarbo, “les italiens”. Il cielo era azzurro sopra Berlino, urlò Marco Civoli. Ora vediamo le tenebre, curiosi di scoprire se c’è un futuro per la Nazionale . Basterebbe forse non tirarla per la giacca. Lo Stade de Saint Denis è pronto a gonfiarsi d’orgoglio per il debutto di Zidane, forse anche a farci la festa, mai sopita la rivalità. Si va verso il sold out. Almeno settantamila francesi intoneranno la Marsigliese, un inno da brividi quando lo cantano con una sola voce, convinti di ingoiarci senza fatica. Come senso di appartenenza è complicato reggere il confronto e anche in campo non scherzano i francesi. Le Bleus questa volta ci tengono, non sono distratti e in vacanza, come accadde l’ultima volta, appena due anni fa al Parco dei Principi, l’altro stadio parigino, nella migliore espressione della gestione Spalletti: 3-1 a Deschamps (gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori) uscendo dal flop dell’Europeo in Germania. Al ritorno a San Siro, due mesi dopo, ce le suonarono, sfilandoci il primo posto nel girone. E poi contano la storia, la sacralità dell’evento. Questo è lo stadio in cui la Francia vinse il Mondiale 1998 battendo 3-0 il Brasile in finale con la doppietta di Zidane e il sigillo di Petit. Zizou, il 31 gennaio dello stesso anno, segnò (alla Spagna) anche il primo gol nella partita inaugurale dello Stade de France.

Tensioni in casa azzurra: il motivo

S’annuncia una partita durissima per gli azzurri. Il ct Mancini è appena entrato nel percorso di ricostruzione, mescolando esperimenti, nuove soluzioni, debuttanti. Ha perso male con il Belgio, si è rialzato in Turchia offrendo lampi di grande calcio e scorgendo una luce in fondo al tunnel che ci accompagna da un ventennio. Esclusa la parentesi di Wembley, un titolo europeo e 37 partite di imbattibilità con due terzi posti in Nations, è dal 2006 che il Mondiale non ci appartiene. Tre eliminazioni di fila e le comparsate precedenti in Brasile (2014) e in Sudafrica (2010). Come se Zidane, con quella capocciata, ci avesse consegnato la gloria all’ultimo istante di vita. Mancio, un visionario, è convinto di riportarci al Mondiale e persino di vincerlo nel 2030. Andrebbe però assistito e protetto, a maggior ragione nei primi mesi di lavoro. Il Coni ha intenzione di commissariare la Figc. Malagò rischia di cadere, le tensioni con il ministro Abodi non sono più contenibili. Diana Bianchedi, un simbolo dello sport italiano, si è dimessa dal ruolo di capodelegazione della Nazionale, lasciando dodici giorni dopo l’ufficialità del suo incarico. Una buona dose di spirito olimpico servirebbe eccome al calcio italiano, perfido, conservatore, mai trasparente o compatto.

I calcoli dell'Italia

Parigi, sarebbe il caso di dire, val bene una mossa e non una messa: Enrico IV cercava la via del compromesso in una terra dilaniata dalla guerra di religione tra cattolici e protestanti. Ecco il senso di una partita che dovrebbe indicare la via. Le ambizioni di Mancini non si fermano al terzo posto, da blindare lunedì al Dall’Ara con la Turchia. Se possibile, proviamo a fermare la Francia: vincendo, gli azzurri salirebbero in vetta alla classifica. Tutto è possibile, ma c’è una verità di fondo, ineludibile. La Nazionale, per ritrovarsi, ha bisogno di stabilità, di lavoro sul campo, nella direzione tecnica e nel gruppo dirigenziale. Gravina, Buffon e Gattuso, per colpa dei rigori e di un cartellino rosso a Bastoni, si sono fatti da parte dopo la notte di Zenica. Sarebbe devastante ricominciare da zero un’altra volta.