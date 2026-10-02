Le scelte di Mancini contro la Francia: Kean si infila tra Vergara e Maldini

Tre novità rispetto alla Turchia. Rientrano Calafiori e Mancini a completare la linea difensiva accanto a Kayode e Bastoni. Il ct deve battezzare l’ala destra. Ha perso Raspadori, il ballottaggio sembrava ristretto a due nomi: Daniel Maldini e Antonio Vergara, ma sta rimontando Kean in versione esterno, come era successo all’Olimpico con la Turchia. Ieri mattina, durante la rifinitura a Coverciano, l’attaccante del Cagliari sembrava in leggero vantaggio, è stato provato a lungo nel blocco dei titolari, ma ci sono state delle rotazioni, il fantasista del Napoli non è tagliato fuori, anzi ieri sera veniva segnalato in corsia di sorpasso. Mancio prenderà una decisione questa mattina. Per Vergara sarebbe il debutto, stava per entrare in corsa in Turchia, era entrato nella lista dei convocati per la fascia destra in alternativa a Zaniolo. Ha le caratteristiche tecniche più simili a Raspadori per la capacità di accentrarsi e cucire il gioco, agendo tra le linee. A maggior ragione potrebbe essere utile considerando la conferma di Kayode sulla fascia destra.