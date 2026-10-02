Dove vedere Francia-Italia in tv? Rai o Sky, orario
Dopo la sconfitta alla prima uscita contro il Belgio e la vittoria convincente con la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini sfida in trasferta la Francia di Zinedine Zidane nella terza giornata di Nations League per provare ad acciuffare il primo posto del raggruppamento.
Francia-Italia, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia.
Dove vedere Francia-Italia in diretta tv
Francia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte.
Francia-Italia, dove vederla in streaming
La partita degli Azzurri sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Turchia-Italia in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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