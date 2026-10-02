Dove vedere Francia-Italia in tv? Rai o Sky, orario

Francia-Italia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia.

Dove vedere Francia-Italia in diretta tv

Francia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte.

Francia-Italia, dove vederla in streaming

La partita degli Azzurri sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Turchia-Italia in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.