Ahanor lascia Coverciano: lo aspetta l'Under 21 di Baldini
Honest Ahanor ha salutato il ritiro della Nazionale Maggiore a Coverciano per mettersi a disposizione dell'Under 21 guidata da Silvio Baldini.
Ahanor lascia la Nazionale maggiore e raggiunge l'Under 21
Il giovane difensore del Crystal Palace non aveva seguito la squadra del commissario tecnico Roberto Mancini a Parigi per il match di Nations League contro la Francia, rimanendo ad allenarsi nel centro federale toscano insieme ad altri compagni.
Ahanor a disposizione per lo scontro decisivo con la Polonia
Nelle prossime ore il classe 2008 raggiungerà il gruppo degli Azzurrini presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, dove la squadra è rientrata subito dopo la vittoria conquistata in Armenia. Ahanor sarà così a disposizione per l'impegno di lunedì a Pescara contro la Polonia, uno scontro diretto decisivo per strappare il pass per la fase finale dei Campionati Europei di categoria.
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