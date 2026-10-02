Francia-Italia diretta Nations League: segui il match tra Zidane e Mancini LIVE

Dopo Montella , tocca a Zidane. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo a Parigi, fischio d'inizio alle 20.45 allo Stade de France, per la terza partita del Girone A1 di Nations League . Le due nazionali si sfidano per la 42ª volta nella loro storia, ma è la prima volta che vedremo gli Azzurri con Mancio in panchina contro i galletti allenati da Zinedine , a vent'anni dall'indimenticabile testata contro Materazzi e che portò la Nazionale a vincere il Mondiale di calcio 2006. Les Bleus vogliono consolidare il primato in classifica, a punteggio pieno, mentre gli italiani si contendono la seconda piazza a tre punti con il Belgio. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

19:56

Olise, asso di Francia

Michael Olise ha preso parte ad almeno un gol in tutte le sue ultime tre presenze con la Francia (1G+3A); il fantasista classe 2001 non ci è mai riuscito in quattro match di fila con la nazionale maggiore. Più in generale, Olise è stato coinvolto in 12 reti nelle sue ultime 11 partite con la Francia (4G+8A)

19:46

Mancini e la vittoria contro la Turchia

Dopo il convincente 4-1 rifilato alla Turchia, Roberto Mancini ha deciso, comprensibilmente, di dare fiducia alla maggior parte dei protagonisti di quella prestazione, soprattutto nel primo tempo. Riccardo Calafiori prende il posto di Matteo Ruggeri, mentre Moise Kean (nella foto) sostituisce l’assente Giacomo Raspadori. Per il resto, confermato in blocco l’undici degli Azzurri

19:38

Francia, la formazione ufficiale di Zidane

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Truffert, Upamecano, Jacquet, Kalulu; Rabiot, Da Cunha, Cherki; Doué, Dembele, Olise. All. Zidane

19:33

Italia, la formazione ufficiale di Mancini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, P. Esposito, S. Esposito. All. Mancini

19:31

Attacco azzurro

Le ultime otto partite dell’Italia nella fase a gironi di UEFA Nations League hanno prodotto 28 gol, per una media di 3,5 reti a partita

19:26

Zidane come Michel e Jacquet

Zinédine Zidane non è certo nuovo a scrivere pagine di storia e questa sera potrebbe aggiungerne un’altra. Il 54enne ha infatti l’opportunità di diventare appena il terzo ct della Francia a vincere le prime tre partite alla guida della nazionale, dopo Henri Michel, che riuscì nell’impresa nelle sue prime tre gare nel 1984, e Aimé Jacquet, capace di centrare quattro vittorie consecutive all’inizio del suo mandato nel 1994. Zidane potrebbe inoltre diventare appena il secondo commissario tecnico nella storia dei Bleus a mantenere la porta inviolata nelle prime tre partite della sua gestione, dopo Henri Michel, che arrivò a quattro clean sheet consecutivi

19:22

Attenzione al tricolore

La Francia ha vinto 10 delle ultime 12 partite casalinghe nelle competizioni ufficiali - escluse amichevoli (1N, 1P) - l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro l'Italia (1-3 nel settembre 2024). Les Bleus hanno segnato 37 gol nel periodo (3.1 di media), subendone solo quattro

19:10

I precedenti tra i team nella competizione

Gli unici precedenti tra Francia e Italia in UEFA Nations League risalgono alla fase a gironi dell’ultima edizione. Nel settembre 2024 gli Azzurri si imposero 3-1 a Parigi, mentre a novembre, a Milano, furono i Bleus a vincere con lo stesso risultato. Nel bilancio complessivo degli ultimi cinque confronti, la Francia ha ottenuto quattro vittorie, a fronte di una sola sconfitta. Anche se nella loro storia gli Azzurri hanno affrontato più match solamente contro la Svizzera (62), a 41 fin qui anche la Spagna. In aggiunta, sono 19 le vittorie dell'Italia contro la Francia (10N, 12P) e soltanto sempre contro la Svizzera (29) gli Azzurri hanno ottenuto più successi

19:05

Le scelte di Mancini contro la Francia: Kean si infila tra Vergara e Maldini

Tre novità rispetto alla Turchia. Rientrano Calafiori e Mancini a completare la linea difensiva accanto a Kayode e Bastoni. Il ct deve battezzare l’ala destra. Ha perso Raspadori, il ballottaggio sembrava ristretto a due nomi: Daniel Maldini e Antonio Vergara, ma sta rimontando Kean in versione esterno, come era successo all’Olimpico con la Turchia. Ieri mattina, durante la rifinitura a Coverciano, l’attaccante del Cagliari sembrava in leggero vantaggio, è stato provato a lungo nel blocco dei titolari, ma ci sono state delle rotazioni, il fantasista del Napoli non è tagliato fuori, anzi ieri sera veniva segnalato in corsia di sorpasso. Mancio prenderà una decisione questa mattina. Per Vergara sarebbe il debutto, stava per entrare in corsa in Turchia, era entrato nella lista dei convocati per la fascia destra in alternativa a Zaniolo. Ha le caratteristiche tecniche più simili a Raspadori per la capacità di accentrarsi e cucire il gioco, agendo tra le linee. A maggior ragione potrebbe essere utile considerando la conferma di Kayode sulla fascia destra...

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19:00

Dove vedere Francia-Italia in tv? Rai o Sky, orario

Francia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte.

Stade de France di Saint-Denis, Parigi (Francia)