Mancini elogia la grande Italia a Parigi: "Francia fortissima, abbiamo provato a vincere"

Mancini dopo Francia-Italia: "Partita durissima, serata molto positiva"

Così Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport dopo Francia-Italia: "Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, soprattutto all'inizio, ma siamo stati bravi a concedere poco, nonostante loro avessero più possesso. Partita veramente dura. Hanno fatto tutto perfettamente da squadra, hanno difeso da squadra, serata molto positiva. Volevo che fosse un altro passo di miglioramento nel nostro percorso. Mi è piaciuto che hanno tentato di giocare nonostante non fosse così facile giocare, non era facile, perché la Francia è una squadra straordinaria, piena di campioni. Sono riusciti a giocare, le volte che non son riusciti hanno sofferto, ma hanno tentato di far gol e questo è tutto molto buono. Voglia di vincere da ambo le parti? Questo è il calcio, abbiamo provato a vincere".