Mancini: "Kean ko, torna a casa. Montella? Un amico, ma vogliamo vincere"

Roberto Mancini presenta la partita di Bologna , l'ultima di questo blocco. Di fronte ci sarà la Turchia di Montella, che riporta al mente un ricordo recentissimo particolarmente positivo: "Sì, lì siamo stati bravi noi, siamo stati solidi. Abbiamo aggredito la partita - ha detto il ct dell'Italia ai microfoni di Sky Sport - Loro sono un'ottima squadra, con buoni giocatori". Gli azzurri dovranno fare a meno di Kean però: "Non sta bene, non ha recuperato, lo lasciamo andare a casa stasera".

Cambiamenti

La partita con la Francia è di pochi giorni fa, il ct ha messo in conto il turnover: "Stiamo provando tanti giocatori, c'è poco tempo tra le partite, cambieremo qualcosa. Abbiamo diverse soluzioni". Quale è finora il bilancio? "La cosa importante per noi era dare ai ragazzi solidità e autostima, sono giocatori bravi. Solo attraverso questo possono migliorare: ci stiamo riuscendo, ci vorrà tempo. È bello non far soffrire sempre i tifosi...". Per la Turchia è una partita delicata, in patria Montella è sommerso dalle critiche: "Non li sottovaluteremo. Montella è un amico, lo rimarrà anche se vinciamo".

Il gruppo

Il ct è poi intervenuto in conferenza stampa: "Io sono stato benissimo, anche loro penso si siano divertiti ma dobbiamo chiudere nel migliore dei modi. Se un giovane ha delle qualità gli va data l'opportunità, solo così possono migliorare. Ma prima di vincere bisogna ritrovare il gruppo e stare bene insieme. Questa è la cosa fondamentale prima di andare in campo", ha aggiunto il ct che ancora a proposito della Turchia ha detto: "Io credo che Montella abbia fatto un grande lavoro avendola riportata ai Mondiali, la nazionale turca è una grande squadra"