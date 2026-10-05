Perché la sfida con la Turchia è già decisiva per il futuro dell’Italia

Perché poi bisognerà, nei conti che improvvisamente ricominciano a tornare, dare un’occhiata anche a quel foglietto che accompagna ogni vigilia della partita. «Misses the next game if booked», salta la prossima partita se (nuovamente) ammonito. In pratica i diffidati. Perché nella corsa al terzo posto (ma per quelli che non credono anche alla scaramanzia, pure il secondo, dipenderà pure da Francia-Belgio oggi) l’elenco dei diffidati gioca un ruolo non di poco conto.

L'elenco dei diffidati

Scorrete la lista: Donnarumma (e non c’è bisogno di ricordare le sette parate dello Stade de France - ultima impresa in ordine di tempo - per capire perché), Bastoni (due gol da quando è rientrato in Nazionale post-Zenica), Kean, Fagioli, Mancini, Maldini e Vergara. Perché, dopo la sfida alla Turchia di questa sera al Dall’Ara, la Nazionale tornerà in campo a novembre per due gare che definiranno il nostro futuro: il 12 a San Siro contro la Francia, il 15 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio, quella che - senza voler sfidare troppo il destino - potrebbe dettagliare la nostra posizione nella classifica del gruppo 1. Essere ammoniti stasera contro la Turchia significa saltare la partita contro Zidane.

L'importanza di restare in Lega A

Il futuro prossimo, però, si chiama Turchia ed equivale ad un’assicurazione che vale doppio: battere stasera Montella avrebbe subito un vantaggio immediato, essere testa di serie nei sorteggi per le qualificazioni ai prossimi Europei (domenica 6 dicembre 2026 all’International Convention Centre di Belfast, in Irlanda del Nord). Non solo, ma quasi certamente servirà per restare in Lega A di Nations, evitando spareggi o quant’altro. Se poi la Francia dovesse battere Van Bommel, questo significherebbe presentarsi agli ultimi due appuntamenti di novembre da seconda in classifica. Per come era iniziata...