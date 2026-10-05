Italia, i convocati di Mancini per la Turchia: sette esclusi, ecco chi sono

Il ct ha fatto altre scelte dopo il pareggio contro la Francia in Nations League: i dettagli 
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 05.10.2026, 10:59

ItaliaManciniTurchia
ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

Le scelte non sono mai semplici, ma anche stavolta Roberto Mancini ha dovuto fare dei tagli (e non solo) e ufficializzare i convocati dell'Italia, attesi dalla sfida decisiva contro la Turchia dopo il pareggio strappato alla Francia nel girone di Nations League. Il ct, infatti, ha escluso dall'elenco sette giocatori: si tratta di Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma. Torna, invece, Samuele Inacio, figlio d'arte e attaccante del Borussia Dortmund, rimasto fuori nelle precedenti tre uscite. Assente, infine, anche Kean, costretto a lasciare il ritiro azzurro per un problema fisico. 

Italia-Turchia, la probabile formazione scelta da Mancini
Guarda la gallery

Mancini, i convocati dell'Italia per la Turchia 

Di seguito, la lista dei convocati per la gara contro la Turchia:

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario

DIFENSORI: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini

CENTROCAMPISTI: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella

ATTACCANTI: P .Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito, Vergara 

 

 

Tutte le news
Italia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS