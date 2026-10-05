Italia, i convocati di Mancini per la Turchia: sette esclusi, ecco chi sono
Le scelte non sono mai semplici, ma anche stavolta Roberto Mancini ha dovuto fare dei tagli (e non solo) e ufficializzare i convocati dell'Italia, attesi dalla sfida decisiva contro la Turchia dopo il pareggio strappato alla Francia nel girone di Nations League. Il ct, infatti, ha escluso dall'elenco sette giocatori: si tratta di Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma. Torna, invece, Samuele Inacio, figlio d'arte e attaccante del Borussia Dortmund, rimasto fuori nelle precedenti tre uscite. Assente, infine, anche Kean, costretto a lasciare il ritiro azzurro per un problema fisico.
Mancini, i convocati dell'Italia per la Turchia
Di seguito, la lista dei convocati per la gara contro la Turchia:
PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario
DIFENSORI: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini
CENTROCAMPISTI: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella
ATTACCANTI: P .Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito, Vergara
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