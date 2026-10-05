Italia, i convocati di Mancini per la Turchia: sette esclusi, ecco chi sono

Le scelte non sono mai semplici, ma anche stavolta Roberto Mancini ha dovuto fare dei tagli (e non solo) e ufficializzare i convocati dell'Italia, attesi dalla sfida decisiva contro la Turchia dopo il pareggio strappato alla Francia nel girone di Nations League. Il ct, infatti, ha escluso dall'elenco sette giocatori: si tratta di Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma. Torna, invece, Samuele Inacio, figlio d'arte e attaccante del Borussia Dortmund, rimasto fuori nelle precedenti tre uscite. Assente, infine, anche Kean, costretto a lasciare il ritiro azzurro per un problema fisico.