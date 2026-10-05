Italia-Turchia diretta Nations League: segui la sfida di oggi tra Mancini e Montella live

Nella “sua” Bologna, dove ha esordito nel 1981, Roberto Mancini cerca i tre punti che possono mettere al sicuro il terzo posto nel girone e il fatto di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Europei. Di fronte l’Italia avrà la Turchia, che sembra un avversario abbordabile, visto anche il risultato di pochi giorni fa, quando gli azzurri sono andati a vincere 4-1 a Bursa. Ma l’attenzione va tenuta altissima perché è vero che Montella ha tantissime defezioni (Yildiz, Calhanoglu, Yilmaz, Arda Guler), ma per il ct è probabilmente l’ultima spiaggia e lo spogliatoio è tutto dalla sua parte. Segui con noi la diretta.