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Arbitro Szymon Marciniak

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Italia-Turchia diretta Nations League: segui la sfida di oggi tra Mancini e Montella live

Gli azzurri a caccia dei tre punti che possono mettere al sicuro terzo posto e testa di serie ai sorteggi per le qualificazioni agli Europei
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3 min

Pubblicato il 05.10.2026, 19:37 (Aggiornato il 05.10.2026, 20:58)

ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

Nella “sua” Bologna, dove ha esordito nel 1981, Roberto Mancini cerca i tre punti che possono mettere al sicuro il terzo posto nel girone e il fatto di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Europei. Di fronte l’Italia avrà la Turchia, che sembra un avversario abbordabile, visto anche il risultato di pochi giorni fa, quando gli azzurri sono andati a vincere 4-1 a Bursa. Ma l’attenzione va tenuta altissima perché è vero che Montella ha tantissime defezioni (Yildiz, Calhanoglu, Yilmaz, Arda Guler), ma per il ct è probabilmente l’ultima spiaggia e lo spogliatoio è tutto dalla sua parte. Segui con noi la diretta. 

20:57

12' Tiro di Scamacca

Bravo Romano che serve Scamacca al limite: l'attaccante con il primo controllo si libera al tiro, palla alta. 

20:54

8' Ritmi bassi

Inizio poco intenso da parte di entrambe le squadre. Si vedono soprattutto passaggi orizzontali e pochi movimenti in verticale.

20:46

Cominciata la partita

Calcio d'inizio affidato alla Turchia.

20:24

La notizia dell'Under a Bologna

Lo speaker dello stadio ha annunciato la qualificazione dell'Under 21: lungo applauso del pubblico

20:15

Intanto l'Under 21 si qualifica

Con il 6-2 alla Polonia gli azzurrini si qualificano direttamente per la fase finale dell'Europei di categoria. Clicca qui per la cronaca.

19:59

Italia-Turchia in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva e in chiaro su Rai Uno. Differita su Sky, al canale 202 (Sky Sport Calcio), a partire da mezzanotte. La partita degli Azzurri sarà visibile in diretta streaming su Rai Play.

19:37

Formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. 

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Bardacki, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Ozkan, Khaveci, Elmali; Akgun, Simsir.

19:30

I tifosi turchi hanno deciso

Ecco quello che pensano di Montella i tifosi turchi a Bologna. Clicca qui per il video dell'inviata Chiara Zucchelli.

Stadio Dall’Ara - Bologna  

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