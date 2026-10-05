Mancini mai visto così carico: "Gigio, dove c... vai". Poi la gioia per la vittoria: "Ce la giocheremo in Belgio"

Il ct soddisfatto dopo il terzo risultato utile di fila: "Dobbiamo continuare così". In campo protagonista a 360 gradi
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Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

3 min

Pubblicato il 05.10.2026, 22:55

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INVIATA A BOLOGNA - Roberto Mancini batte per la seconda volta la Turchia in questa Nations League e si porta al secondo posto del girone 1 della Lega A dopo il 4-1 della Francia sul Belgio. Sorride, Mancini, completamente dentro a quella che è la partita e la sua Nazionale. Un esempio? Quando Pio Esposito firma il terzo gol Mancini (il difensore) e Bastoni pensano di andare a festeggiare con i compagni alla bandierina. Mancio (il ct) li chiama invece e subito gli dice cosa devono fare e come si devono mettere. Non solo: quando Donnarumma tenta un'uscita avventata, nonostante l'ennesima partita straordinario, Mancini, col sorriso (più o meno...) gli dice: "Dove ca... vai Gigio, porca miseria". La voglia di vincere c'è ed è tantissima. "Nonostante avessimo cambiato, c'era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po' sofferto all'inizio però poi sono stati bravi a riprendere la partita, avere le occasioni da gol e segnare. Nonostante fosse la quarta, è stata un buona gara. Tanti cambi? L'unica cosa certa era che avremmo perso fluidità nel gioco, ma è normale. I cambi? Due giocatori erano ammoniti e l'arbitro mi sembrava intenzionato ad ammonirli di nuovo, per questo li ho fatti. Romano può giocare anche mezzala, deve giocare queste partite per migliorare. Dobbiamo continuare, ora siamo quasi, vedremo a novembre, probabilmente ce le andremo a giocare in Belgio".

Mancini, le parole dopo Italia-Turchia

Ma, ovviamente, non tutto è stato perfetto. Mancini nel primo tempo ha richiamato più e più volte Scamacca, autore del primo gol della partita, mentre nella ripresa, come detto, ha urlato più o meno a tutti. Ma raramente si era visto così carico in panchina. Alla quarta partita di fila, Mancini sa meglio di tutti che la strada è in discesa ma niente ancora è stato fatto. Tra un mese l'Italia affronterà Francia, in casa, e Belgio, in trasferta. Siamo appena all'inizio. E, allora, meglio tenere alta la concentrazione. "La Turchia - ha aggiunto il ct - non è debole e penso che questa sia stata una partita molto positiva".

Calafiori, cosa ha detto Mancini

Mancini ha poi "coccolato" Riccardo Calafiori: "È un leader. A livello fisico, tecnico e mentale". Secco, il ct, che poi torna a parlare del gruppo: "I risultati sono positivi, il fatto di giocarci la qualificazione è positivo. I giocatori hanno bisogno di giocare queste partite per crescere di livello, ci vorrà un po' di tempo per alcuni come Vergara, mentre Doumbia è un po' più avanti. Scamacca? L'ho tolto solo perché era stato ammonito. Può fare molto di più per le qualità che ha, questo sì".

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