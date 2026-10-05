Calafiori omaggia Osvaldo e Lamela: "Facevo il matto per la maglia della Roma". Poi l'aneddoto su Bonucci "egocentrico"

Calafiori ricorda l'infanzia alla Roma: "Se Osvaldo o Lamela mi davano la maglia impazzivo"

Questo il commento di Calafiori alla Rai: "Una cosa difficile da spiegare, mi sembra passato un anno e mezzo da quando ero così e facevo il matto per Osvaldo e Lamela, che se mi davano la maglietta impazzivo. Si tratta di un'emozione che non si può spiegare, rivedendo il video ancora di più perché non me ne ero accorto di quanto fosse felice. Queste sono le anime pure che ci sono le mondo, bisogna coltivarle".

Il retroscena su gol di Scamacca e la battuta su Bonucci

Il giocatore dell'Arsenal ha parlato anche a Sky Sport: "Il gol di Scamacca? Oggi pomeriggio, mentre prendevamo mezzoretta il sole, gli ho detto che segnava, lo avevo visto bene, ed è andata bene. Per tutte e due. Il mio gol qui? Era tutto scritto, qui ho fatto l’esordio, qui ho fatto il primo gol. Devo tanto a questa città e a questa tifoseria, è stato tutto stupendo. Era tanto che non sentivo una partita nello stomaco, alla fine è andata in positivo, alla fine è andata benissimo. Le palle inattive? Stiamo cercando di migliorare, possiamo fare meglio in tanti aspetti. Un aneddoto: mister Bonucci mi ha detto inizialmente di rimanere dietro, poi mi ha detto di salire e di far rimanere Kayo. Mi ha chiesto di menzionarlo perché è abbastanza egocentrico… È andata bene. Mancini ci ha trasmesso serenità, cercando di essere liberi e sereni. Son cambiate tante cose in pochi giorni, ma non è che si può vedere un lavoro in tre giorni. Quest’ultima era importantissima, ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare, per poi andarcela a giocare a novembre nelle altre due partite".