L'applauso della sala stampa a Mancini: "Solo una cosa mi manca: Luca, Luca Vialli". E il ct si emoziona
INVIATA A BOLOGNA - Impossibile non emozionarsi. Quando a Roberto Mancini chiedono la cosa più bella provata di nuovo in questi giorni a Coverciano e la cosa che gli è mancata di più lui va netto. La più bella? Aver ritrovato la "sua" Italia. Cosa gli è mancato? "Luca. Luca Vialli". Dice. Tre parole. Non di più. Si emoziona, Mancini. E con lui tutta la sala stampa del Dall'Ara che, infatti, applaude.
Articolo in aggiornamento
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS