L'applauso della sala stampa a Mancini: "Solo una cosa mi manca: Luca, Luca Vialli". E il ct si emoziona

INVIATA A BOLOGNA - Impossibile non emozionarsi. Quando a Roberto Mancini chiedono la cosa più bella provata di nuovo in questi giorni a Coverciano e la cosa che gli è mancata di più lui va netto. La più bella? Aver ritrovato la "sua" Italia. Cosa gli è mancato? "Luca. Luca Vialli". Dice. Tre parole. Non di più. Si emoziona, Mancini. E con lui tutta la sala stampa del Dall'Ara che, infatti, applaude.