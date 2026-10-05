Mancini aveva detto: "Italia, ho sbagliato e mi farò perdonare", sta mantenendo la parola

La promessa di Mancini

Il campione d'Europa a Wembley lo sa e dice: "Quando perdi la donna che più ami, hai sbagliato e non conta ciò che di buono hai fatto prima. Chiedo scusa. So come vanno queste cose e so che ci potranno essere persone contro di me, ma farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno". Siamo solo all'inizio, però Mancini sta mantenendo la parola. In 10 giorni (25 settembre- 5 ottobre) e 4 partite ha ribaltato il mondo azzurro: dall'ìnfausto ko con il Belgio, al 4-1 in Turchia, all'1-1 di Parigi, al 3-1 ancora alla Turchia, lanciando 7 debuttanti e, soprattutto, dando un gioco e un'anima alla Nazionale che si era persa in un buco nero. Ora l'Italia è seconda nel girone di Nations League e si giocherà ottime chances in novembre: il 12 in casa con la Francia, il 15 in casa del Belgio, testé travolto dalla Francia.

Un'Italia con l'anima

Ciò che conta, oggi, tracciando il bilancio delle prime 4 gare del Mancini II è che il signore di Jesi abbia ridato un gioco e, soprattutto un'anima, una personalità, una nuova ragione di vita alla Squadra che non è più un ectoplasma. Basti pensare allo sfacelo del 31 marzo a Zenica, per capire quanto il vento stia cambiando. Quanto sia stato importante che il ct abbia fatto tesoro dell'interim di Silvio Baldini, dei suoi 15 debuttanti in due sole partite, perché i talenti ci sono eccome. E, se credi in loro, rialzi la testa, ritrovi i tifosi e la loro passione perduta, intravedi sempre meno fioca ala luce in fondo al tunnel. Al quarto incontro in dieci giorni, com'era naturale che fosse Mancini a Bologna ha cambiato nove undicesimi rispetto alla formazione di Parigi. Ha visto Vergara giocare benissimo a tuttocampo; Doumbia ringhiare su ogni pallone; Scamacca segnare il secondo gol in azzurro tre anni dopo il primo; Bastoni sempre più forte; Romano fare la mezzala come nel Cagliari e rendere come nel Cagliari; Pio Esposito firmare il settimo gol in 13 presenze; Calafiori siglare la prima rete per l'Italia proprio nella sua Bologna. Ha visto una Nazionale comprensibilmente meno fluida nella fase iniziale, eppure capace di prendere progressivamente campo regolando i turchi alla distanza. Dopo la notte arriva sempre l'alba. È bello intravederne i primi bagliori.