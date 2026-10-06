L'Italia di Mancini tornerà alla Pinetina: tutte le tappe del prossimo raduno prima delle ultime partite di Nations League

Appuntamento tra un mese. Il prossimo raduno dell’Italia è fissato entro la mezzanotte di domenica 8 novembre al Centro Tecnico di Coverciano. Cambierà il format, si torna ai ritmi classici della finestra Fifa riservata alle nazionali. Le ultime due partite del girone di Nations nel giro di una settimana e distanziate da appena 72 ore.

Nations League: le classifiche aggiornate

L'Italia di Mancini tornerà alla Pinetina

L’Italia lavorerà a Firenze per tre giorni, subito dopo il prossimo stop del campionato di Serie A, e si trasferirà a Milano nel pomeriggio di mercoledì 11. Si gioca giovedì 12 (ore 20,45) allo stadio Meazza con la Francia di Zidane. Mancini e la Figc hanno fissato il quartier generale degli azzurri ad Appiano Gentile. Nel centro sportivo dell’Inter, gli azzurri si potranno allenare venerdì 13 e sabato 14: dopo l’allenamento di rifinitura, partiranno in charter verso Bruxelles. Domenica 15, nel vecchio stadio Heysel ora intitolato a Re Baldovino, Belgio-Italia chiuderà il girone.

Gruppo ristretto per le sfide con Francia e Belgio

Il ct Mancini, dopo aver chiamato 34 giocatori per affrontare le prime 4 partite, selezionerà un gruppo più ristretto. Al prossimo giro potrebbero essere 28-29 azzurri compresi 4 portieri. Ieri al Dall’Ara si sono accomodati in tribuna Ghilardi, Mandragora, Ricci, Coppola, Zoma, Kouadio e Pessina. Kean, indisponibile per il solito fastidio alla tibia, era rientrato a Como domenica sera.

Nations League: risultati, tabellini e calendario