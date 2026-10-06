Mancini aveva detto: "Italia, ho sbagliato e mi farò perdonare", sta mantenendo la parola

È il 29 luglio , picco di un'estate caldissima per il calcio italiano e non soltanto per l'afa record. Per la seconda volta nella sua vita, Roberto Mancini s'insedia ufficialmente sulla panchina della Nazionale . Di certo, molti tifosi non l'accolgono lanciando petali di rose. Non hanno dimenticato nulla, sebbene siano trascorsi tre anni dalle dimissioni, rassegnate in un'altra infuocata stagione, propedeutiche al successivo, multimilionario approdo in Arabia Saudita. Il campione d'Europa a Wembley lo sa e dice: "Quando perdi la donna che più ami, hai sbagliato e non conta ciò che di buono hai fatto prima. Chiedo scusa. So come vanno queste cose e so che ci potranno essere persone contro di me, ma farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno".

Mancini sta mantenendo la parola

Siamo solo all'inizio, però Mancini sta mantenendo la parola. In 10 giorni (25 settembre- 5 ottobre) e 4 partite ha ribaltato il mondo azzurro: dall'ìnfausto ko con il Belgio, al 4-1 in Turchia, all'1-1 di Parigi, al 3-1 ancora alla Turchia, lanciando 7 debuttanti e, soprattutto, dando un gioco e un'anima alla Nazionale che si era persa in un buco nero. Ora l'Italia è seconda nel girone di Nations League e si giocherà ottime chances in novembre: il 12 in casa con la Francia, il 15 in casa del Belgio, testé travolto dalla Francia. Ciò che conta, oggi, tracciando il bilancio delle prime 4 gare del Mancini II è che il signore di Jesi abbia ridato un gioco e, soprattutto un'anima, una personalità, una nuova ragione di vita alla Squadra che non è più un ectoplasma. Basti pensare allo sfacelo del 31 marzo a Zenica, per capire quanto il vento stia cambiando. Quanto sia stato importante che il ct abbia fatto tesoro dell'interim di Silvio Baldini, dei suoi 15 debuttanti in due sole partite, perché i talenti ci sono eccome. E, se credi in loro, rialzi la testa, ritrovi i tifosi e la loro passione perduta, intravedi sempre meno fioca ala luce in fondo al tunnel.

Le rotazioni e i segnali positivi dai giovani

Al quarto incontro in dieci giorni, com'era naturale che fosse Mancini a Bologna ha cambiato nove undicesimi rispetto alla formazione di Parigi. Ha visto Vergara giocare benissimo a tuttocampo; Doumbia ringhiare su ogni pallone; Scamacca segnare il secondo gol in azzurro tre anni dopo il primo; Bastoni sempre più forte; Romano fare la mezzala come nel Cagliari e rendere come nel Cagliari; Pio Esposito firmare il settimo gol in 13 presenze; Calafiori siglare la prima rete per l'Italia proprio nella sua Bologna. Ha visto una Nazionale comprensibilmente meno fluida nella fase iniziale, eppure capace di prendere progressivamente campo regolando i turchi alla distanza. Dopo la notte arriva sempre l'alba. È bello intravederne i primi bagliori.