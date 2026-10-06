Gli 8 anni che hanno cambiato la vita di Calafiori: dall’infortunio shock al primo gol azzurro, il retroscena e la coincidenza

Ci sono date che cambiano la percezione delle cose. Ci sono momenti da dentro o fuori in cui l’unica cosa che devi fare è decidere se saltare o meno il fosso. Riccardo Calafiori lo ha fatto . E non in senso metaforico. Otto anni fa, il 5 ottobre 2018, il difensore dell’Arsenal, all’epoca nelle giovanili della Roma, annunciava con un post sui social la decisione di volare negli States per operarsi. Il 5 ottobre del 2026, invece, segna il primo gol in Nazionale. Un anno magico, il suo. Perché a fronte della delusione del Mondiale mancato ha vinto la sua prima Premier ed è arrivato in finale di Champions. Ha solo 24 anni , ma è già un leader. Lo pensa Arteta (71 presenze con l’Arsenal), lo pensava Mourinho, che suggerì di mandarlo a giocare con continuità, non di venderlo per pochi milioni , lo pensa Mancini che in conferenza dopo la Turchia, a precisa domanda, ha risposto: “Non ha solo intelligenza tattica e leadership, ma anche fisica e tecnica”.

Calafiori, cosa è successo il 5 ottobre 2018

E allora vale la pena riavvolgere il nastro. Il 3 ottobre del 2018 Calafiori si infortuna molto seriamente al ginocchio. Non è in discussione solo la carriera, ma tanto altro. Ha appena 16 anni, una gamba ridotta così male ha bisogno di cure adeguate. C’è chi scrive che potrebbe avere problemi anche nel camminare correttamente ma, mentre la famiglia è in silenzio e pensa solo a come aiutarlo, la Roma si infuria per le illazioni e fa quadrato. Mino Raiola fa il resto. Oggi Calafiori è seguito e consigliato dalla WSA di Alessandro Lucci, all’epoca Raiola prese in mano la situazione e fu determinante. Dopo un paio di giorni di riflessioni, Calafiori e la sua famiglia decisero di volare negli Stati Uniti, in Pennsylvania, per la complessa operazione al ginocchio sinistro. Ad intervenire sulle articolazioni del ragazzo della Roma e dell’Under17 fu il professore che l’anno precedente aveva operato Ibrahimovic e di cui Raiola si fidava al 100%: Freddie Fu. Non a caso, dopo l’intervento, Calafiori taggò sui social proprio lo svedese. Furono settimane dure, quelle dell’autunno americano, ma oggi Calafiori le ricorda col sorriso. Lo plasmarono e, quando torno a Trigoria a fine novembre, la Roma ritrovò un ragazzo che si era fatto già uomo.

Quanto vale adesso Calafiori

Quello che è successo in questi quattro anni è storia: il rientro in campo, la Roma, l’esperienza poco felice a Genova, la rinascita a Basilea, l’esplosione a Bologna e la consacrazione all’Arsenal. Tutti passaggi giusti e graduali. Oggi Riccardo per talento, età e ruolo vale almeno 70-80 milioni dopo i 50 complessivi spesi dall’Arsenal per acquistarlo due anni fa. Ha un contratto fino al 2029, vive a Londra Nord, ufficialmente è single e ricorda tanto il suo idolo e amico Daniele De Rossi. Le dichiarazioni sempre interessanti, i viaggi che vanno oltre la solita Ibiza (dove pure si vede ogni tanto), il legame fortissimo con i genitori e la sorella e la scelta di avere un suo team che lo aiuta nella quotidianità e nelle tante partite da gestire. Bologna è la città del suo cuore: lo ha lanciato, ci ha giocato la prima con l’Italia nel 2024 e ieri ha segnato il primo gol azzurro. Avversario sempre la Turchia. La Roma, invece, il sogno di una vita per chiudere il cerchio. Visto il valore del suo cartellino pare difficile vederlo in giallorosso a breve, ma chissà che non possa accadere tra qualche anno. Coincidenze e destini, Calafiori in fondo ci è abituato.