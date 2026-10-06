Il ricordo emozionante di Mancini: "Vialli? A Coverciano penso sempre a lui". Poi i complimenti all'Under 21

Nella conferenza stampa dopo la vittoria a Bologna contro la Turchia per chiudere la maxi pausa per le partite delle nazionali, a Roberto Mancini è stato chiesto cosa gli fosse mancato di più della Nazionale: "Luca. Luca Vialli ". Il commissario tecnico si emoziona, e con lui tutta la sala stampa . Quell'abbraccio a Wembley dopo la vittoria dell'Europeo nel 2021 è ancora negli occhi di tutti, e il suo ricordo non morirà mai. Mancini lo ha ribadito a margine della cerimonia per il "Premio Gianluca Vialli" a Rimini. In zona mista ha affermato: " Non credo che manchi solo a me , è stato molto importante come compagno, come dirigente della Nazionale. È stato qualcosa di speciale".

Italia, le parole di Mancini

Alla domanda su cosa ricordasse di più di lui ha risposto: "Quando eravamo a Coverciano pensavo sempre a lui. Quando eravamo a Roma, che lui faceva finta di tardare per salire per ultimo sul pullman". Cambiando argomento, Mancini ha commentato anche la nomina di Giovanni Malagò come commissario della Figc: "Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti, cosa positiva".

"Esperienza positiva con i ragazzi"

Questa prima tornata di partite di Nations League ha dato l'opportunità a Mancini di tornare a lavorare con il gruppo degli Azzurri, comprensibilmente molto cambiato dalla sua prima esperienza. Il ct ha cominciato a plasmare il suo secondo percorso sulla panchina dell'Italia, con l'obiettivo di Euro 2028: "L'esperienza con i ragazzi è stata positiva. Non credo che questo sia un format ideale. Credo che bisogna avere equilibrio: la prima non era un disastro e ora non è il contrario". Infine, Mancini ha parlato anche della qualificazione diretta all'Europeo di categoria della Nazionale Under 21 di Baldini, con il 6-2 decisivo contro la Polonia a Pescara: "Complimenti anche all’Under-21, risultato ottimo. Ci sono tanti ragazzi bravi che arriveranno in Nazionale".