L'applauso della sala stampa a Mancini: "Solo una cosa mi manca: Luca, Luca Vialli". E il ct si emoziona

Il ricordo emozionante di Mancini: "Vialli? A Coverciano penso sempre a lui". Poi i complimenti all'Under 21

Le parole del commissario tecnico all'indomani della vittoria in Nations League contro la Turchia: ecco cosa ha detto
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3 min

Pubblicato il 06.10.2026, 19:16

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Nella conferenza stampa dopo la vittoria a Bologna contro la Turchia per chiudere la maxi pausa per le partite delle nazionali, a Roberto Mancini è stato chiesto cosa gli fosse mancato di più della Nazionale: "Luca. Luca Vialli". Il commissario tecnico si emoziona, e con lui tutta la sala stampa. Quell'abbraccio a Wembley dopo la vittoria dell'Europeo nel 2021 è ancora negli occhi di tutti, e il suo ricordo non morirà mai. Mancini lo ha ribadito a margine della cerimonia per il "Premio Gianluca Vialli" a Rimini. In zona mista ha affermato: "Non credo che manchi solo a me, è stato molto importante come compagno, come dirigente della Nazionale. È stato qualcosa di speciale".

 

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Italia, le parole di Mancini

Alla domanda su cosa ricordasse di più di lui ha risposto: "Quando eravamo a Coverciano pensavo sempre a lui. Quando eravamo a Roma, che lui faceva finta di tardare per salire per ultimo sul pullman". Cambiando argomento, Mancini ha commentato anche la nomina di Giovanni Malagò come commissario della Figc"Sono felice che le cose siano state portate a termine. Mi sembra che vada bene a tutti, cosa positiva".

 

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"Esperienza positiva con i ragazzi"

Questa prima tornata di partite di Nations League ha dato l'opportunità a Mancini di tornare a lavorare con il gruppo degli Azzurri, comprensibilmente molto cambiato dalla sua prima esperienza. Il ct ha cominciato a plasmare il suo secondo percorso sulla panchina dell'Italia, con l'obiettivo di Euro 2028: "L'esperienza con i ragazzi è stata positiva. Non credo che questo sia un format ideale. Credo che bisogna avere equilibrio: la prima non era un disastro e ora non è il contrario". Infine, Mancini ha parlato anche della qualificazione diretta all'Europeo di categoria della Nazionale Under 21 di Baldini, con il 6-2 decisivo contro la Polonia a Pescara: "Complimenti anche all’Under-21, risultato ottimo. Ci sono tanti ragazzi bravi che arriveranno in Nazionale".

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